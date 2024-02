Morre repórter cinematográfico Elizeu Ferreira da Silva, o Café

Morreu nesta quarta-feira (07) o repórter cinematográfico Elizeu Ferreira da Silva, mais conhecido como Café. Ele começou a trabalhar com comunicação em 1978 e há 20 anos era correspondente da CATVE, de Cascavel, em Curitiba. O cinegrafista estava internado tratando de problemas de saúde e faleceu aos 66 anos.

Café iniciou sua carreira como contrarregra da antiga TV Iguaçu, mas logo começou a operar as câmeras de estúdio da emissora. Nos anos 1980 se tornou repórter cinematográfico e trabalhou em diversos veículos curitibanos.

Em 2004 passou a ser correspondente da emissora cascavelense na Capital, cobrindo principalmente as agendas de política. Era figura carimbada nas pautas do Palácio Iguaçu, conhecido pelos governadores e secretários de Estado e muito respeitado pelos colegas e pelo meio político de Curitiba.

“Café era uma figura emblemática da comunicação do Paraná, muito respeitado e querido por todos. Que Deus conforte todos os seus familiares e amigos nesse momento difícil”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O enterro será no cemitério Umbará, em Curitiba, em horário ainda a ser definido pela família. Café deixa a esposa e três filhas.

