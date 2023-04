A previsão do tempo para este fim de semana em Curitiba é de sol entre nuvens. De acordo com o Simepar, não há previsão de chuvas fortes, mas os dias devem ser preguiçosos, sem céu azul. Mas faça chuva ou sol, este sábado (15) e este domingo (16) são dias de passear, não é mesmo? Por isso, separamos 5 dicas para quem quer sair de casa, sem risco de se molhar. Confira.

1- Visita guiada

Foto: Lucilia Guimarães/SMCS

Neste sábado, das 15h às 16h tem visita guiada ao Memorial Paranista, promovida pela Fundação Cultural de Curitiba, no Parque São Lourenço. Uma oportunidade para conhecer o centro cultural, descobrir curiosidades por trás das obras de arte e dos elementos arquitetônicos e paisagísticos do Jardim de Esculturas. No passeio, o visitante conhece o funcionamento de uma fundição artística e aprende também sobre as técnicas usadas para criar monumentos em bronze.

2 – Oficina de robótica

Também no sábado, no Shopping Jardim das Américas tem oficinas de robótica para crianças. É o Robotics Maker que desenvolve projetos interativos, imergindo os pequenos no mundo da robótica com um método didático. As oficinas acontecem das 14h às 20h, na praça de eventos, no 2º piso do shopping e duram 30 minutos. O ingresso custa R$5 e a inscrição pode ser feita no local. Indicado para crianças a partir de 6 anos. O Shopping Jardim das Américas fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63.

3 – Minipasseios de trem na rodoferroviária

Foto: Divulgação

No sábado (14) e domingo (15), a Serra Verde Express promove mini passeios de trem na rodoferroviária de Curitiba. A volta de trem faz parte da programação da Mostra de Modelismo Ferroviário que ocorre nos mesmos dias. A programação vai das 9h30 às 17h30, com saídas a cada uma hora. A exposição é gratuita e os passeios custam R$30. Ingressos pelo site.

4 – Cinema

Foto: Cido Marques

Neste sábado (15), a Cinemateca de Curitiba exibe, às 16h, as comédias francesas O Sofá Vermelho e Conto de Outono, últimas produções do diretor Éric Rohmer. Dá para aproveitar e visitar a exposição fixa, com equipamentos e raridades que contam um pouco a história do cinema do Paraná. Os ingressos para os filmes são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria da Cinemateca, uma hora antes da exibição. O endereço é Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174.

5- Orquestra Sinfônica do Paraná

No domingo, às 10h30, tem apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná, no Guairão. O programa traz uma volta ao mundo com compositores de diversos países, representando desde a música clássica até a contemporânea brasileira. A condução fica por conta do maestro convidado João Maurício Galindo, que interage com o público, comentando e explicando as obras. Os ingressos custam R$20.

