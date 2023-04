Moda sustentável e entretenimento são as atrações do 6º encontro de brechós Brechozei, que acontece em Curitiba nesta sexta-feira (14) e no sábado (15), no bairro Batel. Segundo os organizadores, o evento vai oferecer uma experiência única para os curitibanos que buscam moda de qualidade com preços acessíveis.

LEIA MAIS – Mega bazar em Curitiba tem PS4, eletrônicos, perfumes e muito mais! Como participar?

Ao todo, são mais de 30 brechós participantes, que prometem uma seleção cuidadosa das peças de roupas, calçados e acessórios à venda, com opções para todos os estilos e tamanhos.

LEIA AINDA – Novo restaurante em Santa Felicidade foge do “frango” e lota fim de semana

Além dos expositores, o encontro de brechós ainda contará serviços como flash tattoo, venda de acessórios e variedades.

Consumo consciente

Com o objetivo de incentivar o consumo consciente e a reutilização de peças de moda, o Brechozei promove a moda sustentável. O evento é uma oportunidade para os consumidores conhecerem iniciativas de economia circular e consumo responsável.

O Encontro de Brechós Brechozei é gratuito e aberto ao público, com funcionamento das 10h às 19h nos dois dias.

Serviço

6° Encontro de Brechós Brechozei

Dia: 14 e 15 de Abril

Horário: das 10h às 19h

Local: Avenida República Argentina, 235 – Batel

Informações (41) 9 8841-6333

Instagram: evento_brechozei



Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Fotos da autópsia de Marília Mendonça vazam na internet Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?

Veja que incrível