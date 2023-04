Com mais de 40 mil itens apreendidos pela Receita Federal, a Pastoral da Pessoa Idosa iniciou, nesta quarta-feira (12), o Mega Bazar Beneficiente, no Santuário Santa Rita de Cássia, no bairro Hauer.

São eletrônicos, perfumes, roupas, calçados, ferramentas, brinquedos, mochilas e tantos outros produtos. Entre os destaques um PS4, videogame bastante procurado quando o assunto é bazar.

+Leia mais! Ovos de chocolate pela metade do preço em Curitiba? Veja onde!

O bazar em Curitiba tem eletrônicos, mochilas, celulares, ferramentas, brinquedos, perfumes, cosméticos, roupas, produtos de higiene e muito mais.

Como participar do Bazar em Curitiba?

Para ter acesso ao bazar, a organização definiu algumas regras para evitar aglomeração de interessados. São 300 senhas por dia, com a previsão de término no sábado (15). Toda a receita obtida será utilizada para custear o funcionamento da Pastoral da Pessoa Idosa.

O projeto é nacional, atende mais de 100 mil idosos, sendo 900 no Paraná. A sede fica em Curitiba.

Serviço: Mega Bazar Beneficente Pastoral da Pessoa Idosa

Local: Salão de Festas do Santuário Santa Rita de Cássia

Rua Padre Dehon, 728 – Bairro Hauer – Curitiba – PR

Quando: 12, 13, 14 e 15 de abril

Horário: 9h às 16h.