Mais dois suspeitos de envolvimento no assalto a banco contra uma agência da Caixa Econômica Federal em Antonina, no Litoral do Paraná, morreram ao entrar em confronto com a Polícia Militar. Na noite desta quarta-feira (13). O confronto ocorreu em Morretes, também no litoral do Paraná, pouco tempo após o segundo suspeito também morrer em confronto com policiais.

O vídeo que mostra a chegada dos marginais na agência bancária mostra cinco homens desembarcando e um sexto elemento que estava no volante do carro utilizado pela quadrilha, totalizando seis pessoas. Ou seja, dois envolvidos no assalto em Antonina seguem foragidos.

Segundo a Polícia Militar, dDos quatro suspeitos, um foi baleado e levado ao hospital e três vieram a óbito, sendo dois deles já na noite desta quarta-feira, na Estrada do Anhaia, após buscas pelas equipes do Comando de Operações Especiais (COE).

Com eles, os militares estaduais apreenderam armamentos e malotes de dinheiro que foram encaminhados para serem contabilizados na Delegacia da Polícia Federal, em Paranaguá.

Grana e carro recuperados

Até o momento, mais de R$ 177 mil em espécie foram recuperados pela PMPR, além de malotes, coletes balísticos, dois veículos utilizados pelos suspeitos no crime e um celular.

