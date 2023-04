Segundo suspeito de assalto em Antonina morre em confronto com a PM

A Polícia Militar (PMPR) localizou, no final da manhã desta quarta-feira (12), o segundo suspeito de envolvimento no assalto a uma agência bancária em Antonina, no Litoral do Paraná. Houve confronto e o suspeito morreu durante uma troca de tiros.

A ação foi na altura do km 45 da rodovia. As equipes policiais encontraram o suspeito e deram voz de abordagem, mas, segundo a PMPR, “ele não obedeceu e correu novamente para a mata. Neste momento, o indivíduo atirou contra os policiais militares que revidaram a injusta agressão”.

Um primeiro suspeito também foi preso nesta quarta-feira, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Segundo a PMPR, o homem foi localizado quando tentava embarcar em um veículo de aplicativo. Ao receber voz de abordagem, segundo a PMPR, ele investiu e atirou contra a equipe policial, que revidou.

O assalto foi na última segunda-feira (10), na Caixa Econômica Federal. Seis suspeitos do crime fugiram pela BR-277. Desde então, a PMPR faz buscas na região da rodovia.

Confronto

Militares estaduais do Batalhão de Polícia de CHOQUE (BPCHOQUE) e do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) realizavam o cerco policial na BR-277, rodovia federal, quando receberam denúncias de que um homem estava saindo da mata.

De acordo com a PMPR, o homem foi atingido e de imediato foi acionado o socorro médico, mas foi constatado o óbito.

Ainda segundo a PMPR, com o suspeito foi localizada uma pistola e dinheiro em espécie, possivelmente, levado da agência bancária.

O dinheiro e a arma foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, em Paranaguá, no Litoral, onde será contabilizado e será dado sequência aos procedimentos cabíveis.

Recuperados

Até o momento, além da localização dos dois suspeitos, a Polícia Militar recuperou cerca de R$ 175 mil em espécie, dois veículos utilizados pelos criminosos no dia do crime, cheques, um aparelho celular e dois coletes balísticos.

