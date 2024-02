Amazon Prime vai subir! Veja novo preço da assinatura

A assinatura da Amazon Prime vai ficar mais cara a partir de 8 de março. Para ter o serviço premium da Amazon, que inclui a plataforma de streaming Prime Video, frete grátis nas compras e outros benefícios, no plano mensal, o preço sairá de R$ 14,90 para R$ 19,90. Já na assinatura anual, o valor muda de R$ 119 para R$ 166,80.

É a segunda vez que a empresa anuncia um aumento desde que chegou ao país há cinco anos. O primeiro ocorreu em maio de 2022. Para quem já é assinante, a mudança será implementada a partir de 7 de abril.

Esses assinantes têm acesso aos serviços do streaming de séries e filmes Prime Video e ao Amazon Music. Até o mês que vem, o usuário pode optar pela assinatura anual, garantindo o preço atual por mais um ano.

Em fevereiro deste ano, a HBO Max também aumentou o valor de seu plano mensal para R$ 34,90, que anteriormente custava R$ 27,90.

Ainda assim, o Prime Video segue mais barato em relação a outras plataformas -como Globoplay, com o valor de R$ 24,90, Apple TV, por R$ 21,90, e Disney+, no valor de R$ 34,90. Todos esses valores são referentes aos planos mensais.

