O Governo do Paraná publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) com objetivo de contratar profissionais para atuar de forma temporária nas unidades pertencentes à Secretaria da Saúde (Sesa). Serão disponibilizadas 341 vagas, sendo 294 para nível superior e 47 de nível médio.

As inscrições são gratuitas e vão do dia 19 de fevereiro até 4 de março. Os salários variam entre R$ 4.231,60 (nível médio) e R$ 7.616,88 (nível superior), além de Gratificação de Atividade de Saúde (GAS) de R$ 971,45.

A avaliação dos candidatos será feita pela comissão organizadora do processo, tendo como base o currículo, os títulos e a experiência profissional.

Lista das áreas profissionais destinadas para vagas do PSS

As vagas são destinadas para os profissionais das seguintes áreas:

administrador,

analista de sistemas,

arquiteto,

assistente social,

biólogo,

biomédico,

contador,

enfermeiro,

engenheiro civil,

engenheiro eletricista,

engenheiro mecânico,

engenheiro sanitarista,

estatístico,

farmacêutico,

físico,

fisioterapeuta,

fonoaudiólogo,

médico,

médico do trabalho,

médico veterinário,

psicólogo,

terapeuta ocupacional,

técnico de enfermagem,

técnico de laboratório

técnico de segurança do trabalho.

Quanto tempo dura o contrato do PSS

Inicialmente com duração de um ano, o contrato poderá ser prorrogado conforme a necessidade da Secretaria. A data para início das atividades será informada por meio de um novo edital a ser publicado.

