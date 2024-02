O sorteio do Nota Paraná desta quinta-feira (08) teve uma sortuda de Paranaguá, no Litoral do Paraná. Moradora do bairro Divinéia faturou R$ 1 milhão com 13 notas fiscais e 12 bilhetes.

Segundo a coordenação do programa, essa foi a terceira vez que o prêmio vai para Paranaguá. O segundo maior valor, de R$ 100 mil, saiu para Cascavel, no oeste do estado. O vencedor é do bairro São Cristóvão. Ela concorreu com 10 notas fiscais e 9 bilhetes. O terceiro prêmio, de R$ 50 mil, ficou para um morador de Curitiba, no bairro Vista Alegre. Ela concorreu com 26 notas fiscais e 30 bilhetes.

O sorteio ocorreu na sede da Receita Estadual, em Maringá, na região noroeste. Além dos maiores valores, 10 consumidores foram premiados com R$ 10 mil e outras 15 mil pessoas recebem R$ 50.

Como participar do sorteio do Nota Paraná?

Para participar do Programa Nota Paraná basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal simples nos estabelecimentos comerciais do estado. Essa prática possibilita a acumulação de créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do programa, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

