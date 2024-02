A ação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (8), cumpre 33 ordens judiciais contra uma organização criminosa especializada em saques de cargas. O trabalho ocorre simultaneamente em Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, na região litorânea do Estado e em São Bento do Sul, em Santa Catarina.

Estima-se que o prejuízo tenha causado nas vítimas um prejuízo milionário de mais de R$ 3 milhões. Uma Organização Não Governamental (ONG) estaria envolvida no crime

Segundo a Polícia Federal, a estratégia da quadrilha era aproveitar das panes nos caminhões, acidentes ou no trânsito parado para cometerem as irreguaridades. O maior alvo eram cargas geralmente eram de soja ou fertilizantes. Durante os crimes, os criminosos rompiam os lacres que travam o compartimento dos caminhões e derramavam a carga na rodovia, quando outros integrantes recolhiam a carga do chão.

Com base na investigação, a PCPR identificou que o grupo se utilizava de uma Organização Não Governamental (ONG) para tentar legitimar a origem das cargas saqueadas. A referida ONG, que trata de indivíduos com dependência química, era acionada para recolher as cargas despejadas no solo. Foram identificados diversos repasses de valores provenientes do líder do grupo criminoso para a ONG.

Além disso, a ONG não era responsável apenas pelo recolhimento, mas era utilizada pelos criminosos para disfarçar a origem ilícita das cargas, que na sequencia eram vendidas sem a devida emissão de nota fiscal

Dentre os crimes investigados estão furto qualificado, receptação, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Dentre as ordens judiciais, estão sete sequestros de veículos, dez mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão.

