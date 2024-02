Dois moradores de bairros de Curitiba ganharam prêmio de R$ 10 mil cada por terem sido sorteados após optarem colocar o CPF na nota na hora das compras. Nesta semana o programa Nota Paraná sorteou o prêmio de R$ 1 milhão que saiu para uma consumidora de Maringá, noroeste paranaense.

Os sortudos de Curitiba moram em bairros diferentes. Um deles é do Cabral e outro no Jardim das Américas. Cada um faturou o prêmio de R$ 10 mil com o sorteio do programa

Além deles, outros sete foram contemplados ( dois em Cascavel, Umuarama, Foz do Iguaçu, Cambé, Pinhais, Ponta Grossa e Navegantes, em Santa Catarina).

Como saber se eu ganhei no Nota Paraná?

Os vencedores podem verificar os resultados através do aplicativo (disponível nas versões Android e iOS) ou do site oficial do Nota Paraná. Caso tenham saldos junto ao programa, podem efetuar a transferência dos valores para a conta bancária previamente cadastrada.

Como participar do Nota Paraná?

Para participar do sorteios de prêmios é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Play, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site ou no aplicativo.

O sorteio dessa semana teve uma sortuda de Paranaguá, no Litoral do Paraná. Moradora do bairro Divinéia faturou R$ 1 milhão com 13 notas fiscais e 12 bilhetes.

