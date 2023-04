Ovos de chocolate pela metade do preço em Curitiba? Veja onde!

Para quem está disposto a assumir o presente de Páscoa atrasado, uma boa notícia é que possível encontrar ovos pela metade do preço em Curitiba. Nossa reportagem esteve nas Lojas Americanas, na Rua XV de Novembro, no Centro, e encontrou várias opções a partir de R$ 3,99. A Páscoa foi celebrada no último domingo (9).

Há também os concorridos produtos de personagens, sucesso entre as crianças. Os ovos de 90g da Peppa e Lol Surprise, por exemplo, estão de R$24,99 por R$19,99.

O produto mais barato, da Top Milk 90g, está sendo vendido por R$3,99, e os ovos da Delicce, com personagens da Turma da Mônica, estão pela metade do preço, R$7,99.

Até às 15h desta quarta-feira (12), a loja da Rua XV de Novembro, 582, tinha estoque de cerca de 50 ovos por gôndola.

