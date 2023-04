Parece que está chegando ao fim o capítulo de obras emergenciais para contenção das encostas que cederam na BR 277 devido às chuvas, no fim de 2022. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), anunciou na manhã deste sábado (15) a conclusão da instalação de tela metálica de alta resistência no paredão rochoso e retirada definitiva de guindaste da rodovia, no km 41.

Os trabalhos finais estão sendo executados pela manhã, o guindaste e outros equipamentos estão programados para serem retirados a partir do meio-dia deste sábado (15). De acordo com informações do DER/PR, a operação deve levar várias horas para garantir a segurança de todos os envolvidos e integridade do material. A previsão é de que a movimentação termine no final da tarde.

Equipamentos usados nas obras começam a ser retirados da BR-277. Foto: Divulgação/DER

Liberação do tráfego

Com a retirada dos equipamentos, o tráfego de veículos vai ser liberado nas quatro faixas do trecho, retornando à normalidade. Porém, o km 33, atingido por fendas no pavimento, segue com restrição de tráfego até que obras emergenciais sejam liberadas pelo DNIT.

