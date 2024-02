Na segunda-feira de Carnaval (12), a partir das 14 horas, o bar Crossroads, em Curitiba, promove o Carnakids: um evento especial para celebrar o feriado agitado na companhia da criançada.

A atividade contará com brincadeiras, rock n’roll para as crianças, gastronomia, atrações musicais, apresentações artísticas, camarim de pintura e escultura de balão. Também haverá uma área kids com livre acesso aos brinquedos e com a supervisão de monitores especializados, e área kids Baby, com desenhos para colorir com lápis de cor, giz e brinquedos lúdicos.

“O nosso aguardado Carnakids retorna por mais um ano. Um evento em que toda a família é bem-vinda, contando com brincadeiras, música para os pequenos e também para os adultos”, comenta o fundador do bar, Alessandro Reis.

Na programação musical, estão confirmados no Carnakids bandas que prometem nostalgia e animação, como o Brega Boys, com um repertório repleto de sucessos dos anos 2000; e o Super Saiyajeans, tributo ao Mamonas Assassinas, trazendo hits do grupo paulista que conquistou o Brasil na década de 90.

Além da musicalidade, dois espetáculos artísticos farão parte do Carnakids, sendo o Ystilingue Pocket, com palhaçaria, malabarismo e equilíbrio, e o show de mágica com o “Abrakadabra Spetacular”.

Os ingressos para o Carnakids estão disponíveis e com combos especiais para a família: três ingressos saem por R$ 50 e quatro ingressos custam R$ 60. A entrada pode ser comprada pelo site Disk Ingressos ou nos pontos físicos da Disk ingressos e no próprio Bar Crossroads. O ingresso individual custa R$ 20.

Data: 12 de fevereiro de 2024 (segunda-feira)

Horário: a partir das 14 horas

Local: Bar Crossroads (Av. Iguaçu, 2310, bairro Água Verde)

Ingressos: combo 3 ingressos (R$50) / combo 4 ingressos (R$60) /Individual(R$20) pelo Disk Ingressos

