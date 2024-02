Um grave acidente na BR-376, em Ortigueira, na Região dos Campos Gerais, resultou em duas pessoas feridas e na morte de uma criança de 6 anos. O veículo tombou e começou a pegar fogo após explosão de tanques.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta transportava álcool, e tombou em uma curva. Um casal conseguiu sair do caminhão com queimaduras de terceiro grau, de acordo com a PRF. Já a criança não conseguiu sair e morreu no local da tragédia.

Após isolamento do local, houve uma explosão dos tanques. Nesta explosão pós acidente ninguém ficou ferido.

