VÍDEO: Câmera flagra carreta sem freio em área de escape da BR-376

Uma câmera de monitoramento flagrou um caminhão sem freio no momento em que ele entra numa área de escape da BR-376 no Paraná e consegue parar. O veículo seguia sentido Santa Catarina. Segundo a concessionária que administra o trecho da rodovia, o veículo transportava um equipamento de perfuração.

Conforme a concessionária, a ocorrência foi na tarde desta quinta-feira (13), por volta das 14h, na área de escape do km 671, em Guaratuba. De acordo com a Arteris Litoral Sul, o veículo entrou cerca de 80 metros para dentro da área.

O flagrante mostra que a carreta que seguia na faixa do centro, em alta velocidade e conseguiu atravessar a outra faixa da pista até entrar na área de escape, que reduziu a velocidade e parou o veículo. O motorista não teve ferimentos.

Ainda segundo a concessionária, a área de escape tem 85 metros e serve como um recurso de emergência para motoristas de veículos que apresentem problemas nos freios na descida da Serra.

Esses escapes são construídos nas margens das rodovias -principalmente em trechos de descida da Serra- com objetivo de auxiliar a frenagem de veículos desgovernados.

A estrutura é planejada com faixa de acesso direcionada para uma caixa com profundidade de até 1,1 m -preenchida com cinasita (argila expandida, similar a utilizada em vasos de plantas).

A lógica é semelhante à aplicada em pistas de automobilismo (caixa de brita) e faz com que o veículo reduza a velocidade a zero- minimizando ao máximo possíveis danos ao veículo e preservando a condição física dos condutores.

