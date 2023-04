Caminhão acerta postes e bloqueia trânsito em rua importante das Mercês

Um caminhão derrubou dois postes na Rua Júlio Perneta na tarde desta quinta-feira (13), no bairro Mercês, em Curitiba, e o trânsito precisou ser bloqueado. O acidente foi próximo ao Canal da Música, no cruzamento com a Rua Solimões, por volta das 14h30. Ninguém se feriu.

Equipes da Polícia Militar (PM) e Superintendência de Trânsito (Setran) isolaram a área para atendimento da ocorrência. O tráfego de veículos foi desviado pela Solimões e só foi totalmente liberado por volta das 16h.

Equipes da Copel trabalharam na remoção dos postes e liberação do tráfego na pista. Não há informações sobre interrupção no fornecimento de energia elétrica na região.

Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná

