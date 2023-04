Cinco mil policiais militares vão reforçar a segurança nas escolas paranaenses

O governador Ratinho Junior anunciou, na manhã desta quinta-feira (13), uma série de ações focadas na prevenção a casos de violência nas escolas do Paraná. Depois da tragédia ocorrida em Blumenau recentemente, o medo tomou conta das escolas e várias ameaças de ataques foram registradas em todo o estado. As ações pretendem evitar que situações como as da escola de Santa Catarina se repitam.

As ações anunciadas incluem também a ampliação do programa Escola Segura, que passará de 112 para 300 escolas que tenham histórico de violência.

Para isso, o estado está liberando novos investimentos para o aumento do patrulhamento policial, treinamento dos servidores escolares, videomonitoramento dos colégios, ampliação do suporte psicológico aos alunos e docentes, e repasse direto de R$ 20 milhões em recursos aos diretores, que poderão comprar equipamentos que reforcem a estrutura de segurança.

“Queremos levar uma mensagem de tranquilidade aos pais neste momento, para que saibam que a escola é o ambiente mais seguro para os seus filhos”, declarou o governador.

Ações municipais

Além dos esforços em âmbito estadual, várias prefeituras já colocaram seus efetivos na rua visando o reforço nas escolas municipais. É o caso das cidades do litoral do Paraná.

Em Paranaguá, desde quarta-feira(12), depois de uma onda de boatos que espalhou o pânico entre pais e alunos, todo o efetivo da Guarda Municipal foi colocado nas escolas para reforçar a segurança diariamente, a partir das 7h.

Na cidade de Matinhos, o prefeito, José Carlos do Espirito Santos, decretou estado de regime emergencial de segurança nas instituições municipais, proibindo o acesso de terceiros em ambientes em que haja crianças e adolescentes. Na cidade, a Guarda Municipal também realiza rondas ostensivas.

Em Antonina, seguranças fazem a guarda no CMEI da cidade, mas não há informações sobre reforços nas demais escolas municipais da cidade.

