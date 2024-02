Três apostas de Curitiba bateram na trave ao fazerem 14 de 15 acertos no concurso 3029 da Lotofácil, sorteado na noite de quinta-feira (15). Neste sorteio, não houve ganhadores do prêmio principal de R$ 1,7 milhão, que acumulou e pode chegar a R$ 6,8 milhões nesta sexta-feira (16).

Os números sorteados pela Lotofácil 3029 foram: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17 18, 20, 22, 25.

LEIA MAIS – Mega Sena 2688 milionária premia aposta de Curitiba com a quina. Resultado!

As apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos na Lotofácil 3029 foram simples, uma delas teimosinha. E cada um destes sortudos ganhadores vai embolsar o prêmio de R$ 2.225,74. Veja abaixo detalhes sobre as apostas.

Lotofácil 3029

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$2.225,74 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$2.225,74 CURITIBA/PR LOTERICA DIA D 15 Não Simples 1 R$2.225,74

Como jogar na Lotofácil?

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis e ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 3.



Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba