Raquele conquistou a nona liderança do BBB 24, nesta quinta-feira (15). Participante foi chamada de planta, aqueles que não se movimentam no jogo, no último sincerão pelo eliminado Marcus.

Antes de começar a prova do líder, Lucas Henrique teve uma última missão no mandato e vetou Davi da disputa.

A líder vai indicar quem está na mira dela nesta sexta-feira (16). Michel, Giovanna, Isabelle, Rodriguinho, Fernanda e Pitel foram escolhidos para o vip da semana.

Como foi a prova?

Com o veto de Davi, os outros 16 participantes se organizaram em oito pares. Cada uma delas teria que cumprir o mesmo desafio.

Um da dupla encheu oito copos com líquido amarelo e entregou para o outro, que estaca dentro de um carrinho numa pequena montanha-russa.

O brother no veículo equilibrou a bandeja enquanto atravessava a pista montada pela produção. No final da trilha ele tinha que entregar a bandeja de volta para o parceiro.

Os pontos de cada dupla

Rodriguinho e Fernanda conseguiram 1900 pontos;

Isabelle e Giovanna conseguiram 1400 pontos;

Michel e Raquele conseguiram 2000 pontos;

Alane e Beatriz conseguiram 1600 pontos;

Leidy e Pitel conseguiram 1900 pontos;

Deniziane e Matteus conseguiram 1600 pontos;

MC Bin Laden e Lucas conseguiram 1900 pontos;

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet conseguiram 1700 pontos.

Venceu a dupla Raquele e Michel que chegou no final com mais líquido.

Os dois classificados foram para a fase final e decidiram a coroa em uma fase de sorte. Raquele achou o bilhete premiado e ganhou a liderança.

