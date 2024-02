Raça Negra e Amado Batista: shows gratuitos voltam ao litoral do Paraná

Com o fim do Carnaval, os shows gratuitos são retomados no litoral do Paraná. No penúltimo fim de semana de apresentações, Matinhos e Pontal do Paraná vão receber os grupos Trio Parada Dura e Raça Negra, a dupla Matogrosso & Mathias e o cantor Amado Batista.

Nesta sexta-feira (16), os primeiros a subirem ao palco na praia de Caiobá, em Matinhos, são os integrantes do Trio Parada Dura, a partir das 20 horas. Formado em 1971 em Minas Gerais, o grupo é um dos mais influentes da história da música sertaneja e apresentará sucessos que foram recordes de vendas ao longo de mais de 50 anos de carreira, como “As Andorinhas”, “Telefone Mudo”, “Fuscão Preto” e “Último Adeus”.

Composto atualmente pelo vocalista Creone, o violinista Leonito e o sanfoneiro Xonadão, o trio aproveitará o cenário do Litoral paranaense para fazer a gravação do seu novo DVD.

Na sequência, será a vez de Amado Batista emocionar o público com hits do repertório de mais de 40 anos, incluindo “Serenata”, “Princesa” e “Eu Te Amo Tanto”. O cantor goiano de 72 anos já vendeu mais de 30 milhões de discos, além de ter milhões de visualizações nos serviços de streaming musicais.

No sábado (17), o ritmo que toma conta do palco em Matinhos será o pagode, sob o comando do grupo Raça Negra. Comemorando 40 anos de trajetória, o grupo promete hits, como “Cheia de Manias”, “É Tarde Demais” e “Vida Cigana”.

Programação dos shows em Pontal do Paraná

Na sexta-feira (16), no Balneário Marisol, em Pontal do Paraná, os fãs do sertanejo poderão curtir o show da dupla Matogrosso e Mathias, a partir da 21 horas. Com 45 anos de apresentações, a dupla atualmente comandada por João Batista Bernardo (Matogrosso) e Rafael Belchior (Mathias) já vendeu mais de 40 milhões de discos e também ganhou um Grammy Latino.

Entre as músicas mais conhecidas da dupla, está “Tentei te Esquecer”, “Idas e Voltas” e “De Igual pra Igual”.

As apresentações do fim de semana em Pontal do Paraná acabam no sábado (17) com o show de Amado Batista, também às 21 horas.

Confira a agenda de shows deste fim de semana

Matinhos

Sexta-feira (16): A partir das 20h – Trio Parada Dura / Amado Batista

Sábado (17): 21h – Raça Negra

Pontal do Paraná

Sexta-feira (16): 21h – Matogrosso e Mathias

Sábado (17): 21h – Amado Batista

