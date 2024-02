Filé dos Flintstones com ouro 18 quilates em Curitiba? Sim, a OX Room Steakhouse, localizada no bairro Batel virou ponto de encontro para quem deseja aproveitar a vida comendo muito bem. Pode ser até algo exagerado, mas é preciso curtir essa experiência ao menos uma vez na vida. Aliás, em fevereiro, tem novidade na casa que está há cinco anos fazendo sucesso na capital.

Um dos responsáveis por levar qualidade na mesa com cortes diferentes e exclusivos, é o chefe de cozinha Leandro Fernandes. Com quase 20 anos de carreira, sendo sete deles em casas especializadas em carne, Leandro alia muito trabalho e estudo para levar qualidade na mesa dos clientes. Naturalmente, conta com uma super equipe especializada e entrosada.

O famoso Tomahawk Folheado a Ouro ou “filé dos Flintstones” tem esse nome em referência ao machado tomahawk, devido ao formato. É um corte longo, nobre, saboroso e macio. Derrete na boca e agrada o mais exigente paladar O ouro usado na carne não modifica o gosto, ou seja, agrega mais pelo espetáculo. A Tribuna do Paraná foi convidada a experimentar e acompanhou o processo. É coisa de cinema!

Segredo no ouro

O ouro utilizado na carne é um segredo da OX Room Steakhouse. Sabe-se que se trata de folhas de ouro que não interferem no gosto do alimento nem na textura. Por serem finas e leves, se desmancham facilmente na boca. “Preparamos a carne na parrilla com fogo forte, grelha bem ela. A folha de ouro é laminada, e fica em uma caixinha selada. Não existe contra-indicação, tudo dentro das regras das nossas nutricionistas. São 18 quilates na folha de ouro, essa quantidade fica bem bonita na carne”, disse Leandro.

Os comentários quanto ao “filé dos Flintstones” comprova que além de servir bem, a carne virou motivo de entretenimento na mesa. “É perfeito para impressionar, pois chega em um carrinho e fazemos a interação com o cliente. As crianças colocam sal e finalizam. Todos gostam da experiência”, comentou o chefe de cozinha.

O Tomahawk Folheado a Ouro serve bem para duas pessoas com o valor de R$ 299.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Novidade na OX

Em fevereiro, outra atração na OX é T-Bone Fire OX. A carne é flambada no uisque Jack Daniel´s, o que realça o sabor. “Fizemos vários testes, e deu muito certo. Falo sempre que Steakhouse tem bastante, mas somos o diferente”, completou Leandro. A Tribuna do Paraná com exclusividade conferiu essa novidade, e vale cada mordida.

O T-Bone Fire OX custa R$ 210 e serve também para duas pessoas. (Preço verificado pela reportagem em fevereiro de 2024)

A OX Room Steakhouse

Aberta há cinco anos em Curitiba, a OX Room Steakhouse oferece preparos da alta culinária em um ambiente que reúne, ainda, um lounge bar com drinks autorais e atendimento diferenciado. São servidos cortes especiais com acompanhamentos e bebidas selecionadas especialmente para surpreender o paladar.

A inspiração para a criação da OX Room Steakhouse veio das steakhouses dos Estados Unidos que se tornaram uma grande febre internacionalmente, onde a carne é preparada e apresentada de maneira especial em um ambiente descontraído e requintado. O objetivo é oferecer uma experiência gastronômica moderna com uma comida incrível em um ambiente agradável e inovador.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O cardápio da OX Room Steakhouse é dividido em opções para o almoço, menu executivo, entradas, saladas, principais de carnes e frutos do mar e sobremesas. Todas as carnes são certificadas da raça de gado Angus com textura e sabor inigualáveis selecionadas diretamente no açougue próprio.

Já a adega de vinhos possui rótulos de diferentes regiões do mundo, entre brancos, rosés, tintos e espumantes. Todos os drinks foram pensados de acordo com as carnes servidas, levando em consideração os cortes, o preparo, o nível de gordura, o molho, os temperos e tudo o que há no prato para harmonização.

Excelência, sofisticação, produto e serviço impecável. Estes quatro atributos da prestigiada OX Room Steakhouse conquistaram os paladares dos usuários da plataforma de avaliações TripAdvisor, que concedeu à casa o prêmio Travellers’ Choice de 2021 e 2023.

Serviço

OX Room Steakhouse em Curitiba fica na Al. Dom Pedro II, 390, no bairro Batel. Reservas e informações pelo telefone (41) 99779-3354 ou (41) 3039-4577 e no Instagram @oxroom_steakhouse .

