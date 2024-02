De casa nova e com diversão para toda a família, a Vinil Fest chega a 2024 com um novo espaço e ainda mais atrativos. No dia 24 de fevereiro a feira acontece pela primeira vez no Ukra Bar, gastrobar ucraniano anexo ao clube Poltava, no bairro Água Verde. Serão mais de 10 mil discos de vinil à venda, com valores a partir de R$ 10 reais.

Além disso, petiscos, sanduíches e bebidas super geladas. A feira acontece das 12h às 19 horas, com entrada gratuita. Quem chegar cedo ainda vai poder escolher um vinil grátis em uma caixa previamente selecionada (quantidade limitada). O evento é pet friendly.

+ Leia mais: Vem aí o 1º Festival Bom Gourmet Curitiba de 2024; veja os restaurantes participantes

A 7ª Vinil Fest terá 15 expositores de vinil do Paraná e Santa Catarina, oferendo os mais variados estilos, incluindo raridades. A Ruído Camisetas estará com sua tradicional promoção: quem comprar três camisetas ganha mais uma. As opções vão de bandas famosas e filmes icônicos. Também haverá um corner de HQs autorais e DJs se revezando nas pick’ups durante todo o dia.

Almoço com Combo Vinil

A partir das 14 horas, o Ukra Bar estará servindo seu cardápio de pratos ucranianos e petiscos brasileiros, cervejas artesanais e drinks. Antes disso, especialmente no horário das 12 às 14 horas, será oferecido o almoço com o exclusivo Combo Vinil, deliciosa porção de alcatra grelhada, pão de alho, farofa, arroz, maionese, tudo isso acompanhado de um chope pilsen ou refrigerante (R$ 50 por pessoa).

+ Veja também: Corte de 40 árvores em importante avenida de Curitiba gera polêmica; “Que tristeza”

Além dos pratos típicos, como o Varéneke, massa ucraniana com recheio de batata e ricota, acompanhada por molho à escolha do cliente, há sanduíches inspirados no Festival Folclórico (com culinária alemã, japonesa, polonesa, italiana) e porções para compartilhar. A ampla área externa do Ukra tem espaço para as crianças brincarem.

A 7ª Vinil Fest é uma realização conjunta do Espaço Alternativo, Personal Records e Ruído Camisetas, juntamente com o Ukra Bar. O local do evento é na Rua Pará, 1079, no Água Verde.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba