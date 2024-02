Já está pronto para saborear o melhor da gastronomia curitibana em março? O 19º Festival Bom Gourmet Curitiba está chegando e será realizado entre os dias 1º e 24 de março. Essa é a primeira edição de 2024 na capital paranaense. São 73 restaurantes participantes no maior evento gastronômico do Sul do país.

Serão servidos menus exclusivos a preços fixos de R$ 69,90, 89,90 ou R$ 109,90, com entrada, prato principal e sobremesa. Os menus são servidos no almoço ou no jantar, de acordo com o funcionamento de cada restaurante.

O evento traz diferentes opções, desde as culinárias tradicionais, como a italiana e a francesa, até a cozinha contemporânea e de fusão. E, além de participantes tradicionais, essa edição conta com seis casas estreantes: ASU Restaurante, Adega San Vicente, FEÉR, Luponero, Mia Trattoria, Ticiano (Hotel Quality) e Trinitas (NH Hotel).

A edição de março é apresentada pela bluem – marca que promove pilares como a saúde bucal e a qualidade de vida, e desenvolve produtos exclusivos, formulados com oxigênio ativo. O festival também conta com o patrocínio das marcas Gold Food Service, Porto a Porto, Romanha, DinhoDistribuidora e Aperol, e apoio do Sebrae-PR. A campanha Junte & Troque é oferecida pela Hagi Torroneria & Chocolateria.

Como participar do Festival Bom Gourmet

Para conhecer os cardápios e ver fotos dos pratos servidos, basta acessar o aplicativo (disponível para Android ou IOS) ou o site do Festival Bom Gourmet a partir do dia 25 de fevereiro.

Lá também é possível encontrar informações sobre os restaurantes, como horários de funcionamento, telefone para reservas, e interagir com app, criando filtros de especialidades, compartilhar menus e favoritar cardápios preferidos.

Para acompanhar as novidades do festival, acesse também o Instagram @festivalbomgourmet e @festivalbomgourmetcuritiba.

Novidade na campanha Junte e Troque: clima especial de Páscoa

Esta edição traz uma novidade na campanha Junte e Troque: a coleção de chocolates Bean to Bar Amazônico, da Hagi Torroneria & Chocolateria. O box já celebra o clima da Páscoa, comemorada em março, e traz cinco barras, duas de chocolate intenso 70% e 57% cacau, duas de chocolate ao leite 60% e 42% cacau, e uma de chocolate branco com fava de baunilha natural.

Para participar, basta baixar ou atualizar o app do festival e escanear as notas fiscais dos restaurantes participantes para acumular pontos. Cada R$ 1 gasto equivale a 1 ponto na promoção e, a cada 400 pontos, o cliente adquire o box de chocolates na loja da fábrica da Hagi Torroneria & Chocolateria.

A retirada do brinde pode ser feita até o dia 24 de março ou enquanto durar o estoque (limitado a 600 unidades) e pode ser realizada apenas uma troca por CPF. É possível acompanhar nas redes sociais do festival como está a troca dos brindes, mas é sempre indicado já trocar nas primeiras semanas.

A loja, localizada na Av. Nossa Senhora Aparecida, 742, Batel, funciona de segunda a sábado, das 10h às 20h, ou aos domingos, das 11h às 18h, e é responsável apenas pela entrega dos brindes. No site e app do festival está o regulamento, com todas as informações. Dúvidas ou problemas técnicos para cadastramento das notas fiscais, o participante deve entrar em contato através do e-mail no festivalbomgourmet@gazetadopovo.com.br.

Lista dos restaurantes participantes do Festival Bom Gourmet em Curitiba

Adega San Vicente

Afonso’s

Aish Baladi

Anarco Batel

Anarco Mercado municipal

Armazém 71

ASU

Badida Park Shopping Barigui

Badida Sete de Setembro

Barolo Barigui

Barolo Silva Jardim

Bar da Fábrica Bastards

Bar do Victor

Baraquias Juvevê

Baraquias Palladium

Baraquias Jockey

Boi and Beer Mercês

Boi and Beer Cabral

Bull Prime Cabral

Bull Prime Pátio Batel

Bull Prime Silva Jardim

Cantina do Délio Batel

Cantina do Délio Itupava

Cenacolo

Château de Gazon

Chez Margot

Coco Bambu Barigui

Coco Bambu Crystal

Curry Pasta

Donna Taça

Doppo Cucina

Emy by Kazuo

Famiglia Fadanelli

FEÉR

Fun’iki Sushi + Rooftop

Gianturra

Grés Gastronomia

Ícaro

Jangaroo

Jardim Secreto

Koré Qoya – HCC Hotels

La Mafia Trattoria

La Vaca

La Vaca XV

Le Réchaud

Limoeiro

Luponero Restaurante

Maccheroni Trattoria

Malauí

Mangoo

MIA

Nayme

Ninna

Nuu Nikkei

Osteria da Paz

Ox Room Steakhouse

Paco Cocina

Pata Negra

Pecorino Mueller

Pescara Cucina

Petiscaria do Victor

Pimenta Brasserie

Pobre Juan

Praça do Victor

Romeo Cucina

Scavollo

Spaccio Rar

Swadisht

Thai

Trinitas – NH Hotel

Ticiano – Quality- HCC Hotels

Tierra Del Fuego

Vindouro

