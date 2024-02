Fabiana Ecclestone destaca papel fundamental da FIA para o Esporte

Fabiana Ecclestone, Vice-Presidente da FIA para o Esporte na América do Sul, teve presença marcante durante a reunião da América Latina realizada em conjunto com os presidentes de federações nacionais e clubes de automobilismo do continente para o Americas Awards, no último dia 3 de fevereiro, na Cidade do Panamá.

O encontro abordou diversos assuntos de relevância para o automobilismo no continente, destacando o comprometimento da seção sul-americana da FIA com o desenvolvimento e fortalecimento do esporte.

Entre os temas discutidos e que terão novos desenvolvimentos futuros, destacam-se a propositura para a formação de uma comissão de mulheres em cada clube e federação da América do Sul, visando estabelecer um grupo dedicado à divulgação e troca de experiências sobre projetos em andamento. Este passo representa um avanço significativo na promoção da participação feminina no automobilismo sul-americano.

“No Brasil temos uma comissão feminina muito atuante e que tem feito um trabalho brilhante, especialmente nos dois últimos anos. Os resultados da Comissão Feminina de Automobilismo da CBA servem de inspiração às federações e clubes dos outros países para que a diversidade seja fomentada em maior volume”, afirmou Fabiana. A comissão feminina da CBA é presidida pela piloto Bia Figueiredo.

A Vice-Presidente da FIA para o Esporte na América do Sul reforçou, também, o pedido de apoio através da participação na campanha contra o abuso online. Um estudo encomendado pela FIA teve seus resultados divulgados recentemente (link para acessar a íntegra do estudo, em inglês) apresentando diagnósticos e soluções para a questão dos comentários abusivos em redes sociais. “Algumas vezes as mídias sociais são um ambiente hostil, e é fundamental atacarmos na raiz do problema, que afeta não apenas os esportistas, mas a comunidade esportiva como um todo”, corroborou.

O próximo encontro presencial está agendado para o Congresso Americano em Lima, Peru, em agosto, consolidando a continuidade do diálogo e das ações em prol do automobilismo na América do Sul.

Americas Awards – Além da relevância nas discussões, Fabiana Ecclestone também participou da noite de premiação do Américas Awards, realizada no último sábado, dia 3. O evento teve a participação do presidente da FIA (Federação Internacional do Automóvel), Mohammed Ben Sulayem, por vídeo, e do presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), Giovanni Guerra.

A entrega de prêmios para pilotos em três categorias – Rally, Pista e Kart – foi marcada por homenagens especiais. Fabiana teve a honra de entregar o prêmio ao Sr. Paulo Enrique Costa do Banco BRB, reconhecendo e agradecendo seu apoio crucial ao automobilismo. Ex-presidente da CBA, Cleyton Pinteiro também foi homenageado.

Além disso, premiou os talentosos pilotos brasileiros Ulysses Bertholdo, de rali, e Raphael Reis, do TCR South America, reforçando o compromisso da FIA em celebrar e reconhecer os protagonistas do esporte.

“É um grande orgulho para a CBA ver alguns de seus principais pilotos premiados pela FIA, como Ulysses e o Raphael, e também homenagear personalidades como Cleyton e Paulo Henrique. Tudo isso é resultado da pujança do automobilismo brasileiro, que cresce em vários aspectos, inclusive no prestígio e respeito internacional”, comemorou Giovanni Guerra.

A presença ativa e a contribuição significativa de Fabiana Ecclestone neste evento reforçam seu papel crucial no impulsionamento do automobilismo na América do Sul e sua dedicação em promover avanços importantes para a comunidade automobilística regional.