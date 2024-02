Cinco apostas de Curitiba fizeram 14 dezenas pela Lotofácil 3033 milionária, sorteada na terça-feira (20), e ficaram no quase. Sete apostas no Brasil cravaram os 15 números e cada uma delas levou um prêmio de R$ 149.367,25.

Resultado Lotofácil 3033: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 24 e 25.

Dos bilhetes feitos na capital paranaense, todos foram feitos em lotéricas e de maneira simples, ou seja, pagamento mínimo de R$ 3. Os acertadores dessas 14 dezenas irão levar para casa R$ 672,08.

As apostas que ganharam prêmio com a Lotofácil 3033 em Curitiba ficam nos seguintes bairros: Jardim das Américas, Centro, Pinheirinho, Xaxim e CIC

O próximo concurso será realizado na quarta. O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!