Administradora vira “A Guria do Jardim” e faz sucesso em Curitiba

Do escritório administrativo para os jardins. Esse é o caminho que a Débora Cristina Dziedzic, de 40 anos, fez para continuar pagando as contas. Formada em Administração e Segurança do Trabalho, ela foi demitida do antigo emprego, durante a pandemia da Covid-19. Há 4 anos ela decidiu transformar o hobby em profissão onde tira 100% do sustento. Nasceu assim “A Guria do Jardim“.

“Na verdade não foi uma opção, com a pandemia perdi o emprego, e um amigo do meu esposo sabia que eu fazia jardinagem como hobby indicou para um cliente e fui com a cara e coragem. Deu certo, as indicações foram surgindo e fiquei”, conta à Tribuna do Paraná.

O gosto pela jardinagem vem desde criança quando ela já gostava de atividades manuais e ajudava nas tarefas da casa. “A maior parte da vida morei em casa com quintal e a gente mesmo que cuidava porque era caro chamar alguém”.



Mas, para entrar de fato no mercado da jardinagem além da dificuldade de principiante, ‘A Guria do Jardim’ teve de enfrentar o preconceito de ser uma mulher em uma área em que a maioria dos trabalhadores é homem.

Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná

“Alguns duvidavam no início, mas depois do serviço executado isso mudava. Existe o preconceito, o estereótipo de que mulher não dá conta, claro que algumas atividades da jardinagem não executo, por exemplo, poda em altura ou corte de árvores, mas isso porque não me especializei. Quando surge algo maior tenho parceiros que indico”.

Débora mora no bairro Tingui, com o marido, e a maioria dos clientes fica na região norte da cidade, mas atende em outros lugares também. E são nestes trajetos que os clientes aparecem. O carro, todo plotado de verde com flores estampadas, é um diferencial. Além das indicações é a principal forma de divulgação do trabalho dela.

“Tenho clientes em outros bairros como Água Verde, Santa Felicidade. Não faço divulgação, meus trabalhos vêm na maioria por indicações ou pelo carro”.

A Guria do Jardim oferece um pacote completo de serviços com manutenção, implantação de gramas e plantas, paisagismo e consultoria. Você acha a Guria do Jardim no (41) 9 9267 0133.

Foto: Atila Alberti / Tribuna do Paraná

