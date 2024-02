Renault do Brasil inicia pré-venda do Kardian

A Renault abriu na segunda-feira (19/02), a pré-venda do Kardian, um SUV compacto, urbano, moderno e tecnológico. É o primeiro veículo do International Game Plan 2027, o plano estratégico da marca Renault para os mercados internacionais, apresentado em outubro passado, pelo CEO Fabrice Cambolive. O Kardian é também o primeiro veículo produzido no país que traz a nova identidade da Renault com o logotipo “Nouvel R” e a nova assinatura luminosa.

O Kardian custa a partir de R$ 112.790 e está disponível na pré-venda em três versões de acabamento: Evolution, Techno e Première Edition. Tudo com o novo motor 1.0 turbo TCe de 125 cv com 220 Nm, combinado ao eficiente câmbio automático EDC (Efficient Dual Clutch). O lançamento oficial acontecerá entre 17 e 20 de março, em Gramado (RS) para a imprensa nacional e revendedores e São Paulo (SP) num evento mundial.

Neste momento, os clientes comprarão um RPass, que dará acesso à reserva do modelo, com preço especial de pré-venda. O RPass será adquirido por R$ 1.000 e esse valor pago será descontado no preço final do carro, portanto na efetivação do pedido, o cliente só pagará a diferença entre esse sinal e o preço do carro.

Como um dos benefícios do RPass, os clientes que financiam pelo Mobilize Financial Services ganham um crédito extra no valor de R$ 1.000, através do CLUBFIQ, que é um programa de fidelidade exclusivo para clientes que financiam com o banco. Por meio desse programa o valor pode ser resgatado via pix ou em troca por produtos disponíveis no marketplace da plataforma.

Outros benefícios do RPass para os 100 primeiros compradores são o convite para o evento exclusivo de lançamento e um kit de merchandising especial do Kardian.

São duas etapas de compra do RPass: hoje (19/02) somente para os clientes do clube My Kardian Now, comunidade exclusiva no Whatsapp que foi aberta em outubro de 2023 para os clientes específicos receberem notícias em primeira mão e terem exclusividade na pré-venda. E a partir de amanhã (20/02), às 15 horas, abertura ao público geral.

Os pedidos podem ser feitos no site prevenda.kardian.renault.com.br/r-pass com sinal de R$ 1.000. O carro será entregue a partir do final de março.

Existe ainda a opção de pré-reserva na modalidade assinatura (localização de longa duração) do Kardian através do Renault on Demand, com preços exclusivos de lançamento e também é elegível para os 100 primeiros clientes que contam com os benefícios exclusivos. Aqui, os clientes recebem um crédito de R$ 1.000 através do programa de fidelidade do CLUBFIQ.

“O Brasil é o primeiro polo produtivo no mundo do completamente novo Kardian, que é o primeiro veículo do plano estratégico International Game Plan 2027. No ano passado, as vendas da Renault no país conquistaram o TOP 3 entre todos os países onde a Renault está Apresentamos, com mais de 126 mil emplacamentos, e isso demonstra a importância do Brasil para o Grupo Renault”, explica Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Conheça as versões em detalhes:

EvolutionTurbo TCe Câmbio EDC – R$ 112.790,00:

Principais equipamentos de série:

· 6 airbags (frontais, laterais e de cortina);

· Controlador de velocidade e limitador de velocidade (CC + SL);

· Assistente de partida (HSA);

· Sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré;

· Controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR);

· Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS);

· Cluster digital 7”;

· Câmbio e-shifter;

· Pedal da embreagem;

· Multimídia com tela de 8” com Android Auto e Apple CarPlay, espelhamento sem fio;

· Ar condicionado digital com função automática;

· Retrovisores externos com ajuste elétrico;

· Faróis e assinatura luminosa 100% em LED;

· Barras de teto funcionais e modulares em preto;

· Roda flexwheel biton 16” ILHABELA;

· Aerofólio traseiro;

· Iniciar e parar;

· Modo ECO com EcoScoring;

· Volante com ajustes de altura e profundidade;

· Vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento;

· Vidros elétricos para passageiros.

Techno Turbo TCe Câmbio EDC – R$ 122.990,00:

Todos os equipamentos da versão Evolution mais:

· Frenagem automática de emergência (AEBS);

· Alerta de ataques frontais (FCW);

· Freio de estacionamento eletrônico;

· Console elevado com apoio de braço;

· Painéis e volante com acabamento em revestimento premium;

· Roda de liga leve 17” diamantadas bíton HAYEK;

· Chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free;

· Partida remota do motor;

· Saídas USB-C para o banco traseiro;

· Seis alto-falantes;

· Vidros dos passageiros com função one-touch e antiesmagamento;

Opcional: Teto bíton em preto Nacré.

Première Edition Turbo TCe Câmbio EDC – R$ 132.790

Todos os equipamentos da versão techno mais:

· Controle de velocidade adaptativa (ACC);

· Câmera Multiview (MVC);

· Alerta de ponto cego (BSW);

· Alerta de distância segura (DW);

· Sensores de estacionamento frontal;

· Faróis de neblina em LED;

· Sensor crepuscular;

· Multi-sense com modos de condução Eco, Sport e Perso (personalizável);

· Iluminação ambiente (iluminação dinâmica e personalizável no interior);

· Carregador de smartphone por indução;

· Roda de liga leve 17” diamantada e escurecidas HAYEK;

· Antena tubarão;

· Teto bíton preto Nacré;

· Emblema lateral “Premiere Edition”;

· Esquis na cor prata acetinada;

· Grade frontal em preto brilhante.