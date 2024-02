Um acidente envolvendo um motociclista e um carro causou interdição na BR-277, sentido Litoral do Paraná, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deixou o trânsito em meia pista, gerando congestionamento no quilômetro 83 da via, em Curitiba.

A colisão ocorreu entre um carro e uma moto. O piloto da motocicleta, um homem não identificado, ficou ferido e precisou ser encaminhado ao hospital para tratamento.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba