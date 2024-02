Novo Aston Martin Vantage, projetado para pilotos de verdade

O mais recente de uma linhagem icônica. A Aston Martin tem orgulho de apresentar o novo Vantage. O Aston Martin esportivo por excelência, o mais focado no piloto e o mais rápido Vantage em 74 anos de história é uma autêntica celebração de puro desempenho, projetada para proporcionar o máximo de emoções com a máxima confiança.

Com um projeto focado com lentes contemporâneas, o Vantage defende as qualidades que conquistaram entusiastas por gerações, mas que são cada vez mais difíceis de encontrar nos carros esporte de hoje. Como tal, o Vantage defende o direito de usufruir de potência de tirar o fôlego, manuseio preciso e equilíbrio perfeito de motor dianteiro e tração traseira em um chassi finamente ajustado.

O anúncio de um novo Vantage segue-se à introdução bem-sucedida, feita no ano passado, dos aclamados DB12 Coupe e Volante. Fortalecendo ainda mais a próxima geração de modelos da Aston Martin, o Vantage reafirma a posição da marca no mercado de carros esportivos ultraluxuosos e de alto desempenho, juntamente com seus papéis de liderança nas arenas esportivas ultraluxuosas de GT, SUV e hipercarros, e nos mais altos escalões do automobilismo mundial.

A nova geração do Vantage dá continuidade a uma linhagem notável que remonta a 1950, quando o nome Vantage foi usado pela primeira vez para denotar um pacote de motor aprimorado para o DB2. A primeira vez que o nome Vantage foi aplicado como designação de modelo foi em 1964, quando uma versão do DB5 de alto desempenho com o emblema Vantage se tornou o novo carro-chefe da linha. Um modelo Vantage independente foi introduzido no início da década de 1970, a partir do qual a placa de identificação tem desempenhado um papel cada vez mais proeminente na linha de modelos da Aston Martin. Sinônimo de estilo imaculado, desempenho inesquecível e caráter inimitável, Vantage incorpora as qualidades esportivas pelas quais este nome evocativo se tornou conhecido.

Este novo Vantage reflete o período mais dinâmico dos 111 anos de história da Aston Martin. Uma força formidável na temporada de Fórmula 1 de 2023, uma presença dominante nas corridas internacionais de GT, onde o Vantage tem uma rica história de sucesso nas categorias de GT em provas de longa duração e – com o recente anúncio da busca da Aston Martin pela vitória nas 24 Horas de Le Mans Horas de corrida com a Valkyrie AMR em 2025 – um desafiante da linha de frente no Campeonato Mundial de Endurance.

Equipado com um motor V8 biturbo de 4 litros altamente retrabalhado e construído à mão, o novo Vantage é o mais rápido da história da marca. Com picos de 665 cv e colossais 800 Nm de torque, também dá o maior salto de sempre em potência e binário em comparação com o modelo que sucedeu, esses aumentos de 155 cv e 115 Nm equivalem a ganhos de 30% e 15%, respetivamente.

Esses resultados mais elevados foram alcançados por meio de extensos ajustes feitos pelos engenheiros da Aston Martin, a adoção de comandos modificados, taxas de compressão otimizadas, turbos maiores e maior resfriamento produzindo novos números impressionantes e criando um motor com um caráter mais nítido, mais visceral e mais vocal.

Acoplado a uma transmissão automática ZF de 8 velocidades, isso é suficiente para impulsionar o carro esportivo de dois lugares a uma velocidade máxima de 325 km/h e levá-lo de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos. Tanto a relação de transmissão final encurtada (3.083:1) quanto a calibração da mudança de transmissão foram aprimoradas para maximizar a resposta e a eficiência.

A aceleração foi aperfeiçoada com a introdução de um novo sistema Launch Control. Totalmente integrado com o trem de força, a transmissão e o Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP), quando acionado pelo motorista, o Launch Control permite que o carro distribua tanto torque quanto as condições permitirem, usando o E-Diff, o controle de deslizamento ESP e o gerenciamento de torque do motor para manter deslizamento das rodas na faixa ideal durante todo o lançamento. O motorista também pode ajustar a quantidade precisa de deslizamento que deseja durante a largada, fazendo alterações por meio do sistema de Controle de Tração Ajustável (ATC), reduzindo ou aumentando a quantidade de patinagem controlada permitida pelo Launch Control System ou permitindo o controle total do acelerador ao configurar o ATC para Controle de tração (TC) desligado.

A liberação de desempenho adicional do motor aumentou a carga térmica, o que exigiu uma reformulação completa do sistema de arrefecimento. Para garantir que temperaturas estáveis do ar de admissão sejam alcançadas em todas as condições, um radiador adicional de baixa temperatura foi instalado no circuito de água do resfriador de carga, com mais dois resfriadores auxiliares adicionados ao radiador principal central existente para aumentar ainda mais a capacidade térmica.

O sistema de óleo também beneficiou de extensas atualizações, com o radiador de óleo do motor externo auxiliar agora ostentando o dobro da área frontal do seu antecessor. O fluxo de ar térmico também foi aumentado com um aumento de 50% no volume de ar frio que chega aos radiadores.

A estrutura de alumínio altamente evoluída, a perfeita distribuição de peso 50:50 e a suspensão de última geração constituem a base para uma experiência de condução definitiva. Feito em torno da construção de alumínio colado de última geração da Aston Martin, o Vantage apresenta uma estrutura de carroceria aprimorada para proporcionar uma dinâmica mais focada e envolvente, graças a componentes adicionais de reforço na parte inferior da carroceria para maior rigidez torcional geral.

Entre essas mudanças está uma travessa dianteira reprojetada e reposicionada, que foi movida para trás para aumentar a rigidez do ponto de montagem da suspensão dianteira de duplo braço triangular para melhorar a sensação de direção dentro e fora do centro. Outras melhorias foram alcançadas com a instalação de um suporte cruzado do motor dianteiro mais rígido, porém mais leve, para maior rigidez torcional e rigidez lateral entre as torres da suspensão dianteira.

Na traseira, o Vantage se beneficia de um aumento de 29% na rigidez sob carga em curva devido ao aumento do reforço lateral entre as torres da suspensão traseira. Juntamente com as revisões dos suportes dianteiro e traseiro para maior rigidez lateral, as melhorias combinadas na rigidez de montagem dianteira e traseira dos amortecedores significam ganhos tangíveis em precisão, equilíbrio de comportamento e feedback do condutor.

Esta sensação de imediatismo, controle e conexão é reforçada pelos novos amortecedores adaptativos inteligentes. Com um aumento de 500% na banda de distribuição de força em relação ao hardware da geração anterior, esses amortecedores de última geração têm uma imensa gama de controle e velocidade de resposta, o que permitiu que os engenheiros da Aston Martin aprimorassem a dinâmica do Vantage ao máximo.

A calibração precisa dos amortecedores deu ao Vantage uma sensação inerentemente esportiva, ao mesmo tempo em que deixou espaço para introduzir um controle progressivo da carroceria mais rígido à medida que o motorista explora a gama de modos dinâmicos. Combinado com o E-Diff e o Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP), o Vantage tem a capacidade de se adaptar às demandas de uma estrada desafiadora até uma pista de corrida aberta, bastando pressionar um botão e girar um seletor.

Atenção obsessiva foi dada ao sistema eletrônico de direção assistida (EPAS) do Vantage. A instalação de uma coluna de direção não isolada significa que as informações de direção do motorista são diretas e incorruptas, enquanto o fluxo de informações da estrada é detalhada e agradavelmente tátil.

O EPAS possui relação constante de 12,8:1 com assistência variável e sensível à velocidade e 2,27 voltas trava a trava. Este nível variável de assistência está integrado nos programas de modo dinâmico do Vantage, sendo o nível de assistência reduzido gradativamente à medida que o condutor avança para o modo mais agressivo (Track).

A resposta da direção e a aderência dianteira foram aprimoradas pelos pneus Michelin Pilot Sport S 5 com código “AML”, feitos especificamente para o Vantage. Medindo 275/35 R21 na frente e 325/30 R21 na traseira, eles apresentam um composto personalizado e foram ajustados pela equipe de dinâmica da Aston Martin para se adequar à resposta super nítida, aos altos níveis de aderência e às características de ruptura progressiva esperadas do modelo mais esportivo da linha Aston Martin.

O Vantage possui rodas de liga leve forjada de 21” como padrão. Medindo 9,5 J na frente e 11,5 J na traseira, a estrutura dessas rodas leves foi projetada usando ferramentas de simulação para remover cada grama de excesso de massa sem comprometer a resistência ou a estética. Há uma escolha de três designs diferentes – Five-Spoke padrão, Multi-Spoke e Y-Spoke opcionais – em uma variedade de cores e acabamentos, incluindo Satin Bronze, introduzido pela primeira vez no DB12.

O Vantage é equipado de série com discos dianteiros em ferro fundido de 400 mm e discos traseiros de 360 mm com faces perfuradas para melhor gerenciamento de calor e resistência ao desbotamento. O servofreio também foi reajustado em comparação com o modo de saída para dar ao condutor maior confiança graças a um pedal firme, com uma combinação perfeita de potência de travagem imediata e resposta progressiva.

Os freios de Carbono-Cerâmica (CCB) podem ser pedidos no Vantage como opção. Oferecendo maior desempenho de frenagem e redução da fadiga dos freios a temperaturas até 800 °C, a instalação do CCB também poupa 27 kg de massa não suspensa em comparação com os discos de ferro fundido, o que por sua vez melhora a qualidade da condução e a resposta da direção.