As obras do Complexo do Viaduto do Tarumã, em Curitiba, impactam o trânsito e alteram linhas de ônibus do transporte coletivo. Para a execução da nova etapa dos serviços, a Avenida Victor Ferreira do Amaral será interditada no trecho entre o Super Muffato e o Colégio Militar do Paraná, que inclui o alargamento do viaduto. O bloqueio total deste trecho será feito a partir das 6h deste sábado (24) até quarta-feira (28), em ambos os sentidos (Centro e Pinhais).

Para facilitar o tráfego e evitar transtornos, a Superintendência de Trânsito (Setran) informa que elaborou diferentes opções de rotas alternativas. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas.

“Serão cinco dias de bloqueio para o tráfego, com início no fim de semana, quando há menor fluxo de veículos. O ideal é que as pessoas programem suas rotas antes de saírem de casa e evitem a região nestes dias, se possível”, diz a superintendente de trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella.

Já a passagem de pedestres sob a estrutura será garantida pela empresa responsável pela obra, que fará um caminho seguro para quem passar pelo local.

Os bloqueios totais serão executados apenas na Avenida Victor Ferreira do Amaral, sem interrupção do fluxo de veículos que transitam pela Linha Verde. Veja como serão os acessos durante a execução das obras.

Desvio sentido Centro (via Bairro Alto/Jd. Social)

Quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Centro terá duas opções de desvio. A primeira alternativa é acessar a Rua Konrad Adenauer, ao lado do Shopping Jockey Plaza, e seguir pela Rua José Zgoda, a via local da Linha Verde e a Rua Raphael Papa, de onde será possível retornar à Victor Ferreira do Amaral e seguir ao Centro.

Desvio sentido Centro (via Cristo Rei/Capão da Imbuia)

Quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Centro terá uma segunda alternativa, via Cristo Rei e Capão da Imbuia. Nesse caso, o motorista seguirá até as proximidades do Colégio Militar do Paraná, onde deverá fazer uma conversão à esquerda em um trecho que será aberto sobre o canteiro central da avenida para acessar as ruas General Polli Coelho, Governador Agamenon Magalhães, Urbano Lopes, Delegado Leopoldo Belczak e Nossa Senhora da Penha.

Para garantir maior fluidez, durante o período diurno, a Rua General Polli Coelho terá sentido único de circulação. Agentes de trânsito e placas móveis irão orientar quem passar pelo local.

Desvio sentido Pinhais (via Cristo Rei/Capão da Imbuia)

Para quem vai da Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais, haverá três alternativas. A primeira é acessar à direita na Rua Frei Orlando até a via local da Linha Verde, em seguida as ruas Guilherme Born e Urbano Lopes, até a trincheira da Rua Roberto Cichon, que dará acesso à Governador Agamenon Magalhães, de onde será possível retornar à Victor Ferreira do Amaral.

Uma segunda opção para quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais é virar à direita na Rua Affonso Penna, ao lado do Super Muffato, e acessar a Linha Verde, de onde poderá seguir via BR-277 ou pela trincheira da Rua Roberto Cichon.

Desvio sentido Pinhais (via Bairro Alto/Jd. Social)

Uma terceira alternativa para quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais é acessar à direita na Rua Madre Leonie, logo após a trincheira da Avenida Nossa Senhora da Luz, em seguida as ruas Monte Castelo, Nossa Senhora da Luz e Fagundes Varella, e cruzar sob a Linha Verde, na trincheira da Rua Fúlvio José Alice, que dará acesso ao Bairro Alto ou à Rua Konrad Adenauer.

Detalhes da obra

Pelo WhatsApp da Prefeitura de Curitiba, o cidadão tem acesso a informações sobre a obra, como rotas de desvio, pontos de bloqueio, benefícios da obra e outras informações importantes sobre a intervenção. Basta clicar AQUI, enviar uma mensagem e seguir as instruções do atendimento automático.

Também para auxiliar os motoristas, a Superintendência de Trânsito repassará todos os bloqueios e opções de desvios aos aplicativos de trânsito, para que as intervenções estejam disponíveis em tempo real para os usuários.

Alterações em linhas de ônibus

Dez linhas de ônibus urbanas terão desvios por conta do bloqueio total de trânsito na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, para as obras no viaduto. Entre sábado (24) e quarta-feira (28), a Urbanização de Curitiba (Urbs) vai implantar uma linha especial temporária, a X42- Cabral/Capão do Imbuia, para atender os passageiros que serão afetados pelos desvios.

Com a interdição do trânsito, terão desvios de itinerário as linhas 020-Interbairros II (horário); 021-Interbairros II (anti-horário); 022-Inter 2 (horário), 023-Inter2 (anti-horário); 307-B.Alto/Santa Felicidade; 372-Tarumã; 373-Alto Tarumã; 375-Sagrado Coração; 380-Detran/Vic. Machado; e 389-Mad.Tarumã/Augusta. Juntas, essas linhas transportam cerca de 16 mil pessoas em dias úteis. Serão desativadas as estações-tubo Colégio Militar e Praça das Nações.

Segundo a Urbs, os passageiros estão sendo informados por meio de cartazes nas linhas sobre os desvios. Os mapas com as alterações podem ser conferidos no site da Urbs.

As linhas Interbairros II e Inter 2 são as que terão maior alteração de itinerário. Para a atender esses passageiros, a linha X42 -Capão da Imbuia/Cabral terá 23 km de extensão e saída de 13 em 13 minutos dos terminais Capão do Imbuia e Cabral nos horários de pico durante os dias úteis, com seis carros. Fora do horário de maior movimento, a linha vai operar com intervalo de 26 minutos. Aos sábados, com 24 minutos de intervalo e nos domingos, com 36 minutos. A linha vai atender a população dos bairros Cabral e Tarumã na Victor Ferreira do Amaral antes e depois do bloqueio. Confira aqui o mapa com o itinerário.

Linhas metropolitanas

A obra também provocará desvios em linhas metropolitanas D01-Piraquara/Santos Andrade, D02-T.São Roque/Santos Andrade e e CO3- Pinhais/Guadalupe, que são administradas pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

A interdição do trecho da Victor Ferreira do Amaral é imprescindível para possibilitar o início dos serviços de içamento das vigas longarinas do viaduto do Tarumã, uma etapa crucial no avanço do projeto do Complexo Tarumã. Com a ajuda de guindastes de grande porte, que serão instalados na via, as estruturas de concreto serão elevadas até a base do viaduto.

Complexo Tarumã

O Complexo Tarumã, que engloba as obras no Viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral e nas ruas do entorno, visa ao avanço na integração do transporte coletivo e à melhoria das condições no trânsito local.

Além do alargamento do viaduto, que permitirá a instalação de duas novas estações de ônibus (Tarumã e Victor do Amaral), as intervenções incluem a requalificação de 12 vias da região, das praças públicas Cova da Iria e Mauro Ferreira, além de novo paisagismo e iluminação. Nova calçadas planas e acessíveis e ciclovia também integram as melhorias.

Iniciadas em fevereiro do ano passado, as obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). A previsão de conclusão das obras é o segundo semestre deste ano.

