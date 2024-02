Você aluga um Tesla Model 3 e pilota também o Porsche Cayman

Conhecida em todo o país por realizar os sonhos dos apaixonados por automóveis esportivos ao realizar locações de test drive turístico, a Super Carros criou uma promoção inédita: o turista que quiser pilotar um modelo norte-americano – Tesla Model 3 –, o sedã esportivo de maior fama mundial entre os modelos de propulsão elétrica, vai desembolsar apenas R$ 264. E mais: o turista desce do carro e já recebe as chaves de outro modelo mítico: um Porsche Cayman.

O modelo que pertence ao acervo da Super Carros encanta turistas aficionados pelo desempenho espantoso de um carro totalmente silencioso e livre de emissão de poluentes, que funciona com um gerador para cada roda, criando um sistema de tração permanente nas quatro rodas. Possui 515 cv de potência. O pagamento pode ser feito por boleto bancário, PIX ou no cartão de crédito, dividido em 3 vezes iguais de R$ 88 ou até 12 parcelas de R$ 28,11, com uma pequena cobrança de juros.

O Tesla justifica sua fama e é um verdadeiro superesportivo na hora de acelerar: ele precisa de 3,5 segundos para chegar a 100 km/h. Já o Porsche Cayman pertence à escola germânica de superesportivos: o motor boxer 2.9 rende 265 cv e o leva a 261 km/h.

A Super Carros possui à disposição dos apaixonados por superesportivos mais de 30 modelos, entre exemplares Lamborghini, Porsche, Tesla, Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, BMW M3 e M4, Nissan GTR até Chevrolet Corvette C7, além de uma frota de cinco exemplares de Ferrari. O cliente tem a opção de realizar passeios de carona ou ao volante, além de registrar tudo com fotos. O Drive Experience oferecido pela empresa é realizado na rodovia Gramado-Canela, na serra gaúcha.

Fundado em 2009, a empresa foi pensada especialmente para aqueles que são apaixonados por automóveis. Atualmente, a marca conta com o Salão Super Carros de Gramado, RS, que inclui a generosa “frota” de Drive Experience, instalada em um espaço de 2.400m². Possui diversas outras atrações: centro de simuladores, jogos, cinema 9D, lojas motorsport, cafeteria, entre outros. Mais informações: @supercarros.