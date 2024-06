A Estação de Tratamento de Água da Chuva (ETAC) do aeroporto Afonso Pena é mais um esforço da CCR Aeroportos para manter ações relevantes rumo a um futuro melhor para o meio ambiente. O complexo, que coleta e trata a água da chuva para aproveitamento, possui um sistema completo de filtragem e armazenamento, operado por uma equipe técnica especializada que processa cerca de 20 mil litros por dia, resultando em uma economia no consumo de recursos hídricos de até 90%.

Em média, a redução mensal equivale ao consumo de 180 pessoas por mês, considerando um uso mediano.

De acordo com Monica Chaves, Coordenadora de Manutenção do Aeroporto, mesmo sendo usada nos sanitários, em vasos e mictórios, esta água não potável é tratada e preparada para atingir a condição necessária de uso.

“O sistema de tratamento de água de chuva consiste em processos de filtração e cloração, garantindo que a água de chuva coletada esteja limpa e sem possibilidade de transmissão de qualquer tipo de contaminação. Além disso, o time de Meio Ambiente do Aeroporto reforça que monitoramentos da qualidade dessa água são feitos por laboratório certificado, garantindo que tudo esteja sendo executado em conformidade com as determinações dos órgãos competentes.”

Nos últimos anos, companhias de diversos setores estão cada vez mais conscientes e engajadas em reduzir o consumo de água para preservar os recursos hídricos e promover um consumo mais sustentável, como é o caso da CCR Aeroportos

“A CCR Aeroportos possui uma estratégia de âmbito internacional no cuidado com o meio ambiente, uso sustentável de elementos naturais e na utilização, cada vez mais, de fontes de energia renováveis em seus 20 aeroportos, sendo 17 no Brasil”, destaca o gerente do Aeroporto Internacional Afonso Pena, Eden Pisani Junior.

