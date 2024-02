Com o início das polêmicas obras de revitalização da Praça da Ucrânia, em Curitiba, as três feiras realizadas no local irão mudar de lugar já a partir da próxima sexta-feira (16). Essa mudança temporária deve durar até o final dos trabalhos, previstos para outubro.

Neste período, a tradicional Feira Noturna Champagnat e a Feira de Artesanato serão realizadas na Rua Padre Anchieta, em frente à Praça 29 de Março. A Feira Noturna acontece às sextas-feiras, das 17h às 21h. Já a Feira de Artesanato continua às quartas-feiras, das 11h às 17h.

Já a Feira de Orgânicos passará a acontecer na Rua Professora Ephigenia do Rego Barros, próximo ao número 19, a uma quadra da praça. O horário de funcionamento também será mantido: aos sábados, das 7h às 12h.

Obras na Praça da Ucrânia devem deixar o local ‘mais agradável’

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba (SMMA), as obras na Praça da Ucrânia têm o objetivo de tornar a praça mais agradável e acessível para a população. As obras serão executadas pela empresa Engenharia de Obras Ltda., com investimento de cerca de R$ 5 milhões da Prefeitura de Curitiba.

No projeto, serão feitos pisos novos e acessíveis de tema Bordado Ucraniano e instalados bancos e floreiras. Também estão previstos estares com pergolado de tema Bordado Ucraniano e um parquinho com piso emborrachado para acessibilidade, além de brinquedos novos – trepa-trepa, morrinhos com escorregador e túnel, domo geodésico, gira-gira acessível e balanço.

Feirinhas de Curitiba mudam de endereço

Feira Orgânica

Todos os sábados, das 7h às 12h

Novo endereço: Rua Professora Ephigenia do Rego Barros, próximo ao número 19 – Mercês

Feira de Artesanato

Todas as quartas-feiras, das 11h às 17h

Novo endereço: Rua Padre Anchieta, entre a Rua Desembargador Motta e a Praça 29 de Março – Mercês

Feira Noturna Champagnat

Todas as sextas-feiras, das 17h às 21h

Novo endereço: Rua Padre Anchieta, entre a Rua Desembargador Motta e a Praça 29 de Março – Mercês

