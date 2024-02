Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (15)

ANA MARIA OTTAVINI GUIMARAES, 94 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: FRANCISCO OTTAVINI e ANTONIA FERRARI OTTAVINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ANTONIO DELGADO DA SILVA FILHO, 36 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO DELGADO DA SILVA e ELIANA SOLA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

AURORA DE CASTRO CARVALHO, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALFREDO JACOMASSI DE CARVALHO. Filiação: JUVENAL DE PAULA CASTRO e CASTORINA DE PAULA CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

BONISLAU OSVALDO DAMMSKI, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: GLACI DAMMSKI. Filiação: FRANCISCO DAMMSKI e MARIA OTTO DAMMSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

CARLOS AMARAL, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO EMBALAGEM. Cônjuge: MARIA JOSE PEREIRA AMARAL. Filiação: BERNARDO AMARAL e MARIA DA SILVA AMARAL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

CAROLINA CARVALHO DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGAR RIBEIRO DA SILVA. Filiação: ARISTIDES VIEIRA DE CARVALHO e CONCEICAO MARIA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

CICERO CRISTOVAO DE LIMA, 49 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: MARLI DA SILVA ROCHA. Filiação: FRANCISCO CRISTOVAO DE LIMA e ARMINDA PASTOR DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

CICERO MARQUES RIBEIRO, 53 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: APARECIDO MARQUES RIBEIRO e DELFINA DOS SANTOS RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.

DIVANIR DE JESUS MOLETA, 83 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA MOLETA. Filiação: ANTONIO MOLETA e DAVILINA TEIXEIRA MENDES MOLETA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

ELISABETE CHAVES CONCEICAO, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GERALDO CHAVES CONCEICAO e ORACILIA CAMARGO DOS SANTOS CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

EMI MEDEIROS VIEIRA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLAVO CASSIANO DE MEDEIROS e HERCILIA CARPES MEDEIROS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

EXPEDITA RIBEIRO DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO NUNES DE SOUZA. Filiação: LOURENCO CIRINO DOS SANTOS e MARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

FABIAN TWARDOWSKY JUNIOR, 49 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: TWARDOWSKY FABIAN e APARECIDA ROSA FABIAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

IRENE NICKEL FERREIRA, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAQUIM TOBIAS FERREIRA. Filiação: CARLOS NICKEL e ERNA IDA NICKEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

IZAIRA GODOI DA SILVA DANIEL, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VERGILIO CRISOSTOMO DANIEL. Filiação: MARCOLINO SILVA DOS SANTOS e MARIA ANGELICA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

JOAO KASIMIRSKI, 76 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: ANNA IRENE KASIMIRSKI. Filiação: ESTEFANO KASIMIRSKI e ANA KASIMIRSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOSE ROBERTO GUIZELINI, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IRENE DE FARIAS GUIZELINI. Filiação: ARLINDO GUIZELINI e LAURA GUIZELINI. Sepultamento: CEMITÉRIO SAGRADA FAMILIA PIRAQUARA /PR, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

JOSENILDO VICENTE ANICETO, 48 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA JOSE FERNANDES PESSOA ANICETO. Filiação: FRANCISCO ANICETO FILHO e LAURA VICENTE ANICETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

LEANDRO FERREIRA, 39 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: e ANA MARIA FERREIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

LEONOR FERNANDES DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL LUZ DE OLIVEIRA. Filiação: ALTINO JOSE DA SILVA e IGNES FRAQUETA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

LINDOLFO SANTOS CASTRO, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SANDRA DOLORES SANTOS CASTRO. Filiação: e ANALIA SANTOS CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

LUIS ANTONIO PANSOLIN, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: TERESA DE JESUS OLIVEIRA. Filiação: ANDRE PANSOLIN e OLGA PANSOLIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

MANOEL DE ASSIS CARDOSO ALVES, 65 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: MARIA SUELY MONTEIRO DA SILVA. Filiação: e BARBARA CARDOSO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ANTONIO DIAS DOS SANTOS e BENEDITA MONTEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO DIVINO EM LAPA, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

MARIA FRANCISCA LONGHI BERALDO, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NELSON LONGHI e ANGELA DIAS LONGHI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

MARIA JOANA GOMES DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR GOMES DOS SANTOS. Filiação: OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS e FLORISBELA ROSA ANCIUTTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

MARIA VILMA CORDEIRO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIAS LOPES DOS SANTOS e MARIA LOURDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

NELSON DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: CARLOS DA SILVA e CATARINA ESTEVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

ODALEIA ELIETE TOZETTO, 70 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIO JORGE TOZETTO. Filiação: CAMILO CORDEIRO DA SILVA e NATHALIA CARPINSKI DA SILVA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

PEDRO ANTONIO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TERESINHA JANETE PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE ALVES PEREIRA e FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

ROSA MARIA LEPREVOST LUCCHESI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS LUCCHESI. Filiação: NEY LEPROVOST e STELLA SURUGI LEPREVOST. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

SAMUEL SARNESKI, 28 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: e ADRIANE OZORIO SARNESKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

THAYANNE DE CARVALHO GEDRA, 26 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: REIS ALBERTO DE CARVALHO GEDRA e GISLAYNE DA SILVA SANTOS GEDRA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024.

THEREZINHA ALVES DA COSTA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO AUGUSTO DA COSTA. Filiação: ANGELO ALVES PEREIRA e MARIA VENANCIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

VALDIR CABRAL, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARA REGINA CABRAL. Filiação: JOAO MARIA CABRAL e IRVA MARCONDES CABRAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 14:30h.

ZALTIR SANGLARD GESSI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLINDO GESSI. Filiação: JENOVI XAVIER SANGLARD e ZILDA HERINGER SNGLARD. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

