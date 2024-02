Três apostadores de Curitiba devem seguir pensando no número que não saiu no concurso 3028 da Lotofácil, sorteado na noite de quarta-feira (14). Um aposta de Taboão da Serra (SP) cravou as 15 dezenas e ganhou um prêmio de R$ 4.279.935,92. Os números sorteados foram 01-02-03-04-06-10-11-15-17-18-19-21-22-24-25.

As apostas curitibanas foram simples e com acerto de 14 dezenas. Cada um dos bilhetes vai levar para casa R$ 1.720,77. O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (15). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Lotofácil 3028

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos



Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LORD LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.720,77 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.720,77 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.720,77

Como jogar na Lotofácil?

Você pode fazer a sua aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa, ou seja, 19 horas. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil.

