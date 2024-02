Seja para curtir a folia de Carnaval, seja para descansar em um lugar mais tranquilo, quem viajou no feriadão começa a enfrentar movimento para pegar as estradas do Paraná para voltar para casa. Isso porque muita gente deve antecipar o retorno para esta terça-feira (13), para fugir dos horários de pico de movimento da quarta-feira (14).

Mas, apesar do aumento do tráfego já no início da manhã desta terça, as principais rodovias que chegam à Curitiba têm trânsito tranquilo e somente um ponto com um pequeno congestionamento, no km 650 da BR-376, em Tijucas do Sul.

BR-376, no sentido Curitiba, ficou parcialmente bloqueada na manhã desta terça

De acordo com a concessionária Arteris, responsável pela administração da BR-376 a pista da direita no sentido Curitiba foi interrompida por algumas horas, devido a uma queda de carga de um caminhão, mas foi liberada por volta das 8h30. O congestionamento no local chegou a cinco quilômetros de extensão, mas reduziu bastante após a liberação – eram dois quilômetros de lentidão às 9 horas.

Trânsito na BR-116

Já nos outros trechos de rodovias administrados pela Arteris, ambos na BR-116, não há registro de congestionamentos, nem no trecho entre Paraná e Santa Catarina, nem na Régis Bittencourt, entre Curitiba e São Paulo.

A concessionária aponta que o movimento deve aumentar ao longo do dia, especialmente no período das 10 horas às 17 horas. E ser ainda mais intenso na quarta-feira, das 8 horas às 17 horas.

Movimento na BR-277 nesta terça-feira

Já nas rodovias não pedagiadas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não registra nenhum ponto de congestionamento, apesar do aumento do fluxo de veículos na BR-277 entre o Litoral e a capital, e nas BRs-376 e 277, que ligam o interior do estado à Curitiba.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de pegar alguma rodovia, é possível acompanhar as atualizações em tempo real das condições das estradas do Paraná. As informações são divulgadas pela Arteris Litoral Sul e PRF. Confira:

⚠️Atualização:



✅Faixas liberadas no km 650 da BR-376/PR, em Tijucas do Sul, sentido Curitiba.



🚗Fila de 2 quilômetros. https://t.co/UG6aQ4I6kD — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) February 13, 2024

👮‍♂️ Condições de Trânsito | 13.fev.2024 08:00



Trânsito fluindo normalmente nas rodovias federais do Paraná.



Boa viagem!



Siga o canal “PRF Paraná” no WhatsApp:https://t.co/KnSgLk1Fqh



PRF Paraná — prf_pr (@prf_pr) February 13, 2024

