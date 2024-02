A segunda-feira (12) de Carnaval foi marcada por temperaturas bastante elevadas em diversas regiões do Paraná, como Curitiba e o litoral. De acordo com o registro do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a sensação térmica atingiu 50ºC em Morretes.

Em Curitiba, a temperatura máxima registrada foi de 30,4ºC. Conforme informações do Simepar, a sensação térmica chegou a 32,4ºC na capital paranaense. O valor é inferior quando comparado ao litoral do Paraná, que teve sensações acima dos 40ºC nesta segunda.

Confira as temperaturas e sensações térmicas registradas em alguns municípios do litoral:

Paranaguá: temperatura máxima de 36,9ºC e sensação térmica de 48ºC;

Guaratuba: temperatura máxima de 32,1ºC e sensação térmica de 40ºC;

Morretes: temperatura máxima de 39ºC e sensação térmica de 50ºC;

Guaraqueçaba: temperatura máxima de 38,1ºC e sensação térmica de 48ºC;

Antonina: temperatura máxima de 39,2ºC e sensação térmica de 45ºC.

Segundo o Simepar, em Matinhos e Pontal do Paraná não há estação meteorológica. Por isso, não foram registradas as temperaturas nesses municípios. Entretanto, o Simepar indica que a temperatura em Guaratuba pode ser usada como referência para Matinhos.

Para tentar aliviar o calorão, veranistas que estão nas praias do Paraná marcaram presença no mar e também na areia. Veja alguns registros feitos em Pontal do Paraná nesta segunda-feira (12):

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

