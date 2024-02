As unidades do Senai Boqueirão, Campus da Indústria, CIC, Dr. Celso Charuri e Portão, em Curitiba, estão com matrículas abertas para Cursos Técnicos. Ao todo são 1.648 vagas, organizadas em diferentes modalidades.

As aulas iniciam em 19 de fevereiro e os interessados podem realizar matrícula em cada unidade curricular durante todo o primeiro módulo do curso, conforme vagas disponíveis.

Podem realizar matrícula pessoas que estão cursando ou que já concluíram o Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme critérios estabelecidos no Edital.

+ Leia mais: Estudantes do Paraná são premiados em competição da Nasa

Lista de cursos técnicos do Senai em Curitiba

Administração;

Biotecnologia;

Desenvolvimento de Sistemas;

Edificações, Eletromecânica;

Eletrotécnica;

Logística;

Manutenção Automotiva;

Mecânica;

Mecatrônica;

Modelagem do Vestuário;

Qualidade;

Química;

Redes de Computadores;

Segurança do Trabalho;

Vestuário.

+ Leia mais: Novo ‘Parque da Nasa’ já tem data de estreia em Santa Catarina; Saiba os detalhes!

Com duração entre 18 e 24 meses, existem opções de Cursos Técnicos tanto na modalidade presencial quanto Educação a Distância (EaD), com aulas no período da manhã, tarde, noite ou integral, conforme estabelecido no Edital.

+ Leia mais: Morre em Curitiba Carlos Alberto Sanches, escritor parceiro de Paulo Leminski

Para dúvidas e outras informações, o Senai Paraná disponibiliza o telefone 0800 648 00 88 que também funciona como WhatsApp. Demais informações a respeito dos Cursos Técnicos do Senai Paraná podem ser consultadas no site.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba