Uma nova atração em Balneário Camboriú, Santa Catarina, já tem data para estreia. Trata-se do novíssimo Space Adventure, atração turística que promete simular um parque da Nasa na badalada cidade litorânea do estado vizinho.

Segundo o próprio Space Adventure, o novo parque em Balneário Camboriú terá um espaço com quatro mil metros quadrados repletos de experiências imersivas, diversas atrações e com mais de 300 itens de missões da NASA.

O parque tem cinemas interativos e temáticos, além de planetário, peças exclusivas da Nasa como trajes e até mesmo peças de foguetes utilizados em missões no espaço.

A inauguração do novo parque temático será em março, no dia 1º, segundo apuração da coluna Pedro Machado, do NSC Total.

Quanto custa visitar o Space Adventure?

Baseado nos preços da atração em Canela, Rio Grande do Sul, o combo completo no Space Adventure custa R$ 129 a inteira, para público de 16 a 59 anos (Preço conferido pela reportagem em fevereiro de 2024).

