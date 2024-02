Uma das mais tradicionais disputas da modalidade no Brasil, o Rally de Regularidade Transparaná chega este ano à 30ª edição. A competição, que atravessa o estado de oeste a leste, em um trajeto de mais de dois mil quilômetros por estradas asfaltadas ou de terra e trilhas, teve início em Guaíra, na divisa com o Paraguai na manhã de domingo (11). A chegada será em Guaratuba, no próximo sábado (17), após sete dias de muita disputa.

O roteiro conta com sete grandes etapas diárias, e pelo menos 114 cidades envolvidas direta e indiretamente. A competição é dividida em quatro categorias, Rally 4×4, Trilha 4×4, Adventure e Motos.

Além de Guaíra e Guaratuba, as etapas têm como destino e largada no dia seguinte as cidades de Umuarama, Apucarana, Guarapuava, Castro e Curitiba. A prova conta com apoio do Jeep Club do Paraná, Federação Paranaense de Automobilismo, Federação Paranaense de Motociclismo, além de Itaipu Binacional, Copel e Sanepar.

+ Leia mais: Monstros no Centro! Zombie Walk anima Carnaval alternativo dos curitibanos; fotos

Confira a programação do Rally Transparaná 2024

No domingo a competição começou com o chamado prólogo, disputado em Guaíra. Na segunda-feira (12), os competidores largam a partir das 8 horas em direção ao Lago Aratimbó, em Umuarama. Na terça, seguem para Apucarana, com chegada no Espaço das Feiras. A quarta-feira (14), que marca a metade da prova, leva os participantes até o Parque Lacerda Werneck, em Guarapuava. O destino de quinta-feira (15) é o Parque de Exposições Dario Macedo, em Castro, o trecho mais longo do rally.

+ Leia mais: Vídeo! Venezuelanos que estavam se afogando em Matinhos são salvos por helicóptero

De Castro, os competidores seguem na sexta-feira (16), a partir das 8h, em direção a Curitiba. A largada será no Parque Lacustre e a chegada no Armazém Garagem. No sábado (17), os participantes fazem o último trecho, entre Curitiba e Guaratuba, em direção à Praça dos Namorados.

Secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, diz que o Paraná está muito orgulhoso de receber o maior rally de regularidade do país. “Convidamos a todos que gostam de automobilismo e de esporte de motor para que estejam conosco nas cidades com mobilização e parada. Será uma festa maravilhosa do automobilismo do Paraná”, convida.

+ Leia mais: Agito! Veja a programação dos bloquinhos de Carnaval no litoral do Paraná

Ação solidária do Transparaná

O Transparaná também promove solidariedade e preservação ambiental. Como parte das ações sociais, novamente estão previstas a entrega de kits de higiene pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade social, a distribuição de cestas básicas, o lançamento de sementes de mata nativa ao longo da trilha e a oportunidade para alunos da Apae conhecerem os veículos e darem uma volta.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba