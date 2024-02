Incorporadora imobiliária com foco em imóveis de luxo, a AG7 anunciou o início das obras do seu novo empreendimento, o PACE, localizado no ‘Novo Ecoville’, bairro que foi revitalizado nos últimos anos e atualmente é considerado um dos melhores lugares para morar em Curitiba.

O projeto prevê mais de 160 metros de altura e 44 andares em uma localização nobre da capital paranaense.

Lançada em agosto do ano passado, a estrutura começou a ser levantada e 11 das 32 unidades já foram vendidas. As obras estão programadas para serem concluídas no final de 2027. O projeto é assinado pelo Architects Office, escritório liderado por Greg Bousquet e que atua no Brasil e no exterior há mais de duas décadas, e a Realiza Arquitetura, com experiência de mais de 25 anos no mercado imobiliário da capital curitibana. A construtora à frente do desenvolvimento é a Piemonte Engenharia, referência no mercado na região sul desde 1999.

A estrutura também conta com mais de 2,7 mil m² em amenities, assinados por um time de consultores: Roy Siqueira, consultor esportivo que contribuiu com as áreas de academia, esportes e recovery; Raffaella Panzini, arquiteta especialista em espaços de bem-estar, que trouxe um circuito de spa e mais de 13 terapias; Marc Pottier, curador internacional de arte contemporânea, especializado em arte em locais públicos. Além disso, o botânico Ricardo Cardim é responsável pelo paisagismo inspirado na Mata Atlântica, com espécies nativas de plantas que ‘vestem’ toda a torre.

Segundo Giovanna Romano, sócia e líder do projeto PACE na AG7, o empreendimento já chama a atenção do mercado, como oportunidade para moradia e investimento. “As pessoas compreenderam de forma instantânea o propósito do PACE: o de inspirá-las a viver bem. Por isso, o empreendimento já é um sucesso e com certeza continuará seguindo esse caminho até abrir suas portas”, analisa.

Alfredo Gulin, CEO da AG7, explica que a ideia do empreendimento é revolucionar o conceito de moradia de alto padrão. “Queremos potencializar a experiência 5 estrelas no lar. O nosso cliente tem acesso a experiências que só são oferecidas nas melhores viagens, que abrangem desde a prática de esportes com equipamentos de última geração até um serviço de concierge 24h. É uma forma de desburocratizar a vida do morador e permitir que ele gaste tempo com aquilo que realmente importa”, conclui.

