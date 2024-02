A Romanha Alimentos, indústria paranaense especializada em massas frescas e snacks, investiu R$ 3,8 milhões na instalação de uma usina fotovoltaica, sistema de baterias e armazenamento de energia em sua fábrica localizada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O projeto foi aprovado pelo programa de eficiência energética da Copel, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com previsão de gerar aproximadamente 705 MWH/ano de energia limpa e sustentável, a Romanha aumenta os investimentos em redução de emissões. Nos últimos dois anos, a empresa experimentou um aumento significativo em sua produção e uma notável redução no consumo de energia elétrica.

A expectativa é que em breve, toda a energia utilizada no processo produtivo seja 100% proveniente de fontes solares, resultando em uma expressiva diminuição nas emissões de gás carbônico.

O CEO da Romanha, César Kulpa, enfatiza a contínua conexão com a Copel e ressalta as medidas adotadas para otimizar a eficiência. “Com tudo isso, ainda mantemos nossa conexão com a Copel. Aumentamos nosso fator de demanda para 540 KVA, garantindo nossa operação. Trocamos todas as lâmpadas fluorescentes por LEDs, mais eficientes tanto no consumo quanto na iluminação”, afirma Kulpa.

Com essas inovações, a Romanha não apenas está moldando seu próprio futuro, mas também contribuindo para o avanço da energia fotovoltaica. O projeto promove o consumo consciente e combate ao desperdício de energia elétrica em diversos setores da economia.

A previsão é de uma economia entre 70% e 80% nos custos com energia elétrica, conforme enfatizado pelo diretor técnico da ABR Energias, Enan Ornaghi.

