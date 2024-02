Novo site do Consórcio Nacional Suzuki entra no ar

Está no, desde a última sexta-feira (09/02), o novo portal do Consórcio Nacional Suzuki Motos. O site (www.consorcionacionalsuzuki.com.br) foi desenvolvido pela Brave Publicidade, agência especializada em Trade Marketing, e reúne informações para consorciados, revendedores e interessados em adquirir uma cota do consórcio.

“Desenvolvemos esse novo site para atender às necessidades dos usuários, proporcionando uma experiência positiva e eficaz”, explica a diretora de Marketing dos grupos J. Toledo e JTZ Motos, Fernanda Toledo, que complementa: “O site é intuitivo, fácil de usar e navegar, permitindo aos usuários encontrar o que estão procurando rapidamente”.

No site, o usuário encontra informações como valores das parcelas de todos os modelos disponíveis nos consórcios – Suzuki Motos, Suzuki Haojue, Zontes, Kymco e Hisun – administrados pela Suzuki Motos Administradora de Consórcios Ltda. E o interessado ainda pode comprar uma cota do consórcio on-line.

Há também uma seção de “dúvidas frequentes”, com detalhes sobre os planos disponíveis – normal e total – e contrato de adesão, além de uma série de perguntas e respostas com as principais dúvidas para quem quer se tornar um consorciado. E se ainda tiver dúvidas, o site disponibiliza um formulário “fale conosco” para clientes e não clientes.