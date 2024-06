Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (28)

ACIR PULI DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LUCIA ANTUNES DE LIMA DA SILVA. Filiação: VICENTE DA SILVA e INOEMA PULI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 17:00h.

AGUIDES LOPES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ANIBAL LOPES DA SILVA e ANA LOPES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 14:00h.

AGUIOMAR DE OLIVEIRA HEIN, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: RUBYN HEIN. Filiação: OTAVIO DE OLIVEIRA e HELENA ANDREATA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 11:00h.

ANDREIA DA APARECIDA DE MATOS CHEVONICA, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SIDNEI CHEVONICA. Filiação: JOAO DE MATOS e ROSA DA APARECIDA BOENO MATOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 17:00h.

ANEMARI ECKS, 56 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Filiação: ARNALDO ARAUJO ECKS e IOLANDA ECKS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 09:30h.

ANGELA CAROLINA TOMAZI NICOLETTI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO JOAO NICOLETTI. Filiação: ANTONIO TOMAZI e ANA GRANDE TOMAZI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 11:00h.

ANGELITA DOS SANTOS MORAES, 52 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: ADENIR GUSTAVO MORAES. Filiação: GARDINO LOPES DOS SANTOS e ALIDA PINHEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO, 64 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Filiação: CATARINO PEREIRA DE CARVALHO e JOSEFINA FRANCISCA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 17:00h.

ASTRIDE APOLONIA VIDAL, 79 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: LEO FREUND e ANA GRAF FREUND. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 16:00h.

AVELINO BACKES DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TERESINHA DA SILVA. Filiação: JOSE MOISES DA SILVA e HELENA BACKES DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

CARMELINA REBELATTO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUCLIDES REBELATTO. Filiação: BENJAMIN DISSENHA e MARIA SECOHI DISSENHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 16:00h.

CELSO PEREIRA, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO ALVES PEREIRA e ERNESTINA DE OLIVEIRA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 16:00h.

CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SILVAELI DE OLIVIERI CAMPOS. Filiação: EURIPEDES DE OLIVEIRA CAMPOS e ROSARIA MARIA DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 17:00h.

DALILA DE RAMOS DAHLKE, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO DAHLKE. Filiação: PEDRO DE RAMOS e ANNA PAULA DE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 16:00h.

DALVA DAS DORES TOMAZINI, 79 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: BONIFACIO TOMAZINI e SEBASTIANA RODRIGUES TOMAZINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 13:00h.

DENILSON PEREIRA MORAIS, 45 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: WILSON MORAIS e JUCELIA PEREIRA MORAIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 15:00h.

DORA HERDERICO DE SOUZA, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO LAURINDO DE SOUZA NETTO. Filiação: ALTAMIRO NEVES HERDERICO e HEDDY SWAIN HERDERICO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 16:00h.

DORIO SOUZA DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANIZETE EVA SOUZA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS e MARIANA LOURENCO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

EDIR TRINCO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMAURI TRINCO. Filiação: FRANCISCO VIEIRA TABORDA e OTAVINA VIEIRA TABORDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 11:00h.

ELTON SIMOES, 32 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE CARLOS SIMOES e SUELI SIMOES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 17:00h.

EVILASIO BATISTA, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JORGINA DE JESUS BATISTA. Filiação: DERCILIO BATISTA e EGA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 17:00h.

FRIDA BAUMANN, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ROBERTO STEFAN e IDA STEFAN. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MERCEDES, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 17:00h.

IRAIL ALVES PINHEIRO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIAMIRO BATISTA PINHEIRO. Filiação: MANOEL RODRIGUES ALVES e EMENEGILDA RODRIGUES ALVES. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 10:00h.

IRENE MALHOVANO, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: AUGUSTO MALHAVANO JUNIOR. Filiação: TEODORO DUBOWSKI e CATARINA DUBOWSKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (28)

JOAO VIEIRA GOINSKI, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: WILLIAN ANTONIO GUIDOLIN e THAYS DOS SANTOS VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de junho de 2024.

JOCLER JEFERSON SANTOS CORREIA, 46 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: MAURO CELSO CORREIA e OLINDA DOS SANTOS ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 01:00h.

JOSEFINA SOARES CAVALHEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVIO CAVALHEIRO. Filiação: DONARIA MARIA SOARES. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 10:00h.

KURT LEONARDO ZANONI DA SILVA, 29 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: WILLIAN ANDREIA SANTOS DA SILVA e IEDA ZANONI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

LAERTES PEDRO ANTUNES RIBEIRO, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO e OTALIA DE ANDRADE RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 10:30h.

LIDIA MARCIAK RIBEIRO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: UBIRATAN SOUZA RIBEIRO. Filiação: WALDOMIRO MARCIAK e VALERIA MARCIAK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 29 de junho de 2024 às 17:00h.

MADALENA PINOS FERAZ, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO ALBERI PEREIRA FERRAZ. Filiação: MARIO DOS SANTOS MARQUES PINOS e NEDIR CHAVES ALVES PINOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 16:30h.

MALIHA JABER, 62 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: NASREDDINE EL FAKIH. Filiação: MAHMOUD JABER e FAWZIA MAZIAD. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 14:00h.

MARCILIO CARON NETO, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) FLORESTAL. Cônjuge: TEREZA CARON. Filiação: ALTEVIR CARON e LAURA CARON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 21:00h.

MARIA DA LUZ RIBEIRO DA PAZ SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: PEDRO ALVES DOS SANTOS. Filiação: JULIO RIBEIRO DA PAZ e IDALINA URSULINO DIAS DA PAZ. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

MARIA DE LOURDES SELL, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERME OTTO SELL. Filiação: JOAO SAUER e JANUARIA CARVALHO SAUER. Sepultamento: CENTRAL DE TIJUCAS DO SUL, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

MARIA IGNES GUEDES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELITO JOSE CENI. Filiação: LUCIANO FERNANDES GUEDES e VERGINIA GONCALVES. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIO YABIKU, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MELISA MIHO TASHIRO YABIKU. Filiação: JOSE YABIKU e CANASIRO MIE YABIKU. Sepultamento: CREMATORIO MOMA EM GUARAPUAVA PR, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:00h.

MATHEUS CORDEIRO DA SILVA, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JAMES CORDEIRO DA SILVA e MARILANDIA LIDIA SIMAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

MAYRA HUK, 25 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: MARCELO HUK e IVONE GALVAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

NEIDI CARDOSO DA LUZ, 55 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: MARIA FRANCISCA CARDOSO DA LUZ. Filiação: JOANI SOARES DA LUZ e MARIA FRANCISCA CARDOSO DA LUZ. Sepultamento: CEMITÉRIO RIBEIRÃO / AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

NELSON SEVERINO GOMES, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANTONIA MARIA DA SILVA. Filiação: JOSE SEVERINO GOMES e AMELIA PEREIRA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

NEUSA TEREZINHA GONCALVES PALOMA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALMOR DOMINGUES PALOMA. Filiação: JOAO VIEIRA GONCALVES e MARIA DA CONCEICAO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 17:00h.

RAIMUNDO DOS SANTOS MIRANDA, 84 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARIA ZELIA DOS SANTOS MIRANDA. Filiação: ADELINO MIRANDA e ILDA DOS SANTOS MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 13:00h.

RENATA AMANDA BLEY CARNEIRO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMEU VIOLANI CARNEIRO. Filiação: NICOLAU BLEY FILHO e JANDYRA MATTANA BLEY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 28 de junho de 2024.

RUTH DA CRUZ MARTINS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PEDRO MARTINS. Filiação: MANOEL BENEDITO DA CRUZ e MADALENA ALVES DA CRUZ. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MATINHOS -PR, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 10:00h.

SEBASTIAO CORDEIRO, 66 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA VIEIRA SOUZA. Filiação: ALFREDO CORDEIRO e MARIA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 17:00h.

SONIA SUELI BRANCO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO BRANCO. Filiação: DARIO SILVERA e TEREZA DE JESUS PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 12:00h.

TEREZINHA DE JESUS ESTRELA, 83 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JUVENAL DOS SANTOS ESTRELA. Filiação: LOURENCO LEITE e MARIA RIBEIRO LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:00h.

VINICIUS KREBS FERREIRA, 23 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CICERO VICENTE FERREIRA e PATRICIA KREBS FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 15:00h.

VITORIA SETLIK, 99 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ERNESTO SETLIK. Filiação: PEDRO PIETROVSKE e ANA PIETROVSKE. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 28 de junho de 2024.

WILHELM RICHARD LOTHAR SCHACK, 88 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: HANNELOREV WEIGERT SCHACK. Filiação: LOTHAR SCHACK e LISA SCHACK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:00h.

