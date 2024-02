Como já é tradição no Carnaval de Curitiba, os zumbis voltaram a assombrar as ruas da capital paranaense neste domingo (11). Na 15ª edição, a Zombie Walk reuniu milhares de pessoas em um desfile horripilante que teve início na Boca Maldita e percorreu o calçadão da Rua XV de Novembro até chegar à Praça Santos Andrade, onde shows de bandas locais animaram os mortos-vivos.

Confira algumas fantasias que marcaram presença na caminhada deste domingo:

Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná

Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná

Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná

Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná

Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná

E novamente o destaque foi a criatividade dos foliões que já tornaram a Zombie Walk em uma das principais atrações do Carnaval em Curitiba, alternativa para quem não curte os bailes e desfiles tradicionais.

Se fossem avaliados da mesma forma como ocorre com as escolas de samba, os zumbis presentes no evento certamente fariam jus à nota 10 nos quesitos maquiagem e figurino.

