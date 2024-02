A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) prorrogou para o dia 15 de fevereiro a data de encerramento para inscrição ao concurso público promovido pelo Poder Legislativo. As inscrições poderão ser realizadas até às 16 horas da quinta-feira (15).

De acordo com a Mesa Diretora, a decisão de estender o prazo se deve ao fato de que o período de inscrição tenha ocorrido durante as férias e recesso de final de ano. Dessa forma, os candidatos ganham um tempo a mais para registro no certame. As provas serão realizadas no dia 7 de abril.

Serão preenchidas 85 vagas com exigência de formação para nível médio e superior. Os candidatos poderão conferir o edital e realizar inscrições por meio do site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização da prova. Os valores das taxas de inscrição são R$ 220, R$ 150 e R$ 110, dependendo do cargo a que o candidato irá concorrer. Os salários variam entre R$ 4,9 mil e R$ 33 mil.

+ Leia mais: Nota Paraná premia moradores de dois bairros de Curitiba com R$ 10 mil

Áreas de atuação contempladas no concurso da Alep

Das 85 vagas, uma será destinada para o cargo de Procurador – Classe 3. Para o cargo, o salário é de R$ 33.924,93. Já 68 vagas serão destinadas para a carreira de Analista Legislativo, que abrange as funções de desenvolvedor de sistemas, biblioteconomista, administrador, economista, advogado, contador, jornalista, analista de rede, revisor legislativo e engenheiro. Para todas as áreas, o salário é de R$ 6.867,20.

Estão disponíveis ainda 16 vagas para a carreira de Técnico Legislativo, nos cargos de Técnico Legislativo-Legislativo, Técnico Legislativo-Administrativo, Técnico Legislativo-Suporte e Manutenção, Técnico Legislativo-Técnico em Contabilidade, com salários de R$ 4.995,21. Para todos os postos, a carga horária é de 8 horas diárias.

+ Leia mais: Celulares e eletrônicos são atrações em bazar que vai acontecer em Curitiba

Aprovados no concurso da Alep vão ter benefícios

Além dos valores salariais, os aprovados poderão receber a chamada Verba de Representação. Conforme disposição legal, a verba poderá ser concedida ao servidor independentemente da aquisição de estabilidade. A concessão, no entanto, não é de caráter automático. Para a carreira de Técnico Legislativo, o valor da verba é de 20% do salário. Já para os cargos de Analista Legislativo é de 40% – exceto para a carreira de advogado, quando o valor pode chegar a 80%.

+ Leia mais: Carnaval em Curitiba vai causar bloqueios de trânsito e desvios de linhas de ônibus

Outros dois benefícios são disponibilizados. Todos os servidores têm direito a um Auxílio Alimentação, no valor de R$ 1.176,28. Já o Auxílio Creche é concedido a servidores que tenham filhos com idade inferior a seis anos. Os valores variam entre R$ 955,66 (para período integral) e R$ 621,18 (para período parcial).

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba