A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) fará bloqueios de trânsito no Centro da cidade para os eventos de Carnaval. As intervenções ocorrem ao longo do sábado (10) e domingo (11). Linhas de ônibus do transporte coletivo também terão mudanças no itinerário.

Bloqueio no Centro de Curitiba começa na tarde de sábado

No sábado (10), acontece o Baile Infantil Curitibinha e o desfile dos Blocos e Escolas de Samba do Grupo Especial. Para que todos possam curtir a festa com segurança, a Rua Marechal Deodoro ficará totalmente bloqueada, das 13 horas às 4 horas de domingo (11), entre a Rua Mariano Torres e a Alameda Dr. Muricy.

Além dos bloqueios na Marechal Deodoro, ainda haverá o impedimento de tráfego, das 13 horas às 4 horas de domingo (11), nas seguintes esquinas:

Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Rua José Loureiro e com a Rua André de Barros;

Rua Conselheiro Laurindo com a Benjamin Constant;

Rua João Negrão com a XV de Novembro;

Rua Barão do Rio Branco com a José Loureiro.

Ainda no sábado, haverá bloqueio na Rua Dr. Faivre, entre a Marechal Deodoro e a XV de Novembro, das 13 horas às 21 horas, para o Carnaval Nerds.

Zombie Walk e desfiles alteram trânsito no domingo

No domingo (11) ocorre a tradicional Zombie Walk, na qual os zumbis irão marchar pelo calçadão da Rua XV de Novembro, da Boca Maldita até a Praça Santos Andrade. Para a segurança dos mortos-vivos, haverá bloqueios, das 13 horas às 20 horas, das seguintes ruas:

Ruas Conselheiro Laurindo com Alfredo Bufren;

Rua XV de Novembro com Tibagi;

Rua Conselheiro Laurindo com Marechal Deodoro.

Acontecem também bloqueios na Rua Marechal Deodoro para mais uma matinê infantil e o desfile das Escolas de Samba do Grupo de Acesso. A intervenção começa às 13 horas de domingo (11) e termina às 4 horas de segunda-feira (12). Os bloqueios para esse desfile são os mesmos feitos para as Escolas do Grupo Especial, tanto na Marechal Deodoro, quanto nas ruas próximas.

Após às 4h de segunda-feira (12), a Setran manterá bloqueios parciais na Rua Marechal Deodoro para a retirada da estrutura, trabalho que deve seguir até terça-feira (13).

Quais ruas no Centro vão estar com acesso liberado?

Para os motoristas que precisarem acessar a região, haverá desvios a serem tomados. Pode-se acessar a Rua Presidente Faria pela XV de Novembro; Rua Tibagi; Rua XV de Novembro pela Mariano Torres; Rua Benjamin Constant pela Conselheiro Laurindo; Praça Zacarias pela Alameda Doutor Muricy; e as ruas André de Barros e José Loureiro pela Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Além de gradis, a Setran vai reforçar a sinalização dos bloqueios com barreiras de trânsito para facilitar a visualização aos motoristas. Agentes de trânsito estarão presentes para orientar quem passar pela região.

20 linhas de ônibus de Curitiba vão ter desvios por conta do Carnaval

No sábado (10), a partir das 6 horas, 20 linhas de ônibus terão desvios por conta dos bloqueios de trânsito.

No domingo (11), sete linhas de ônibus terão desvios das 12h às 21h por conta da Zombie Walk, na Rua XV de Novembro, da Boca Maldita até a Praça Santos Andrade.

Com a desmontagem das estruturas do Carnaval 2024, nove linhas terão desvios das 6h de segunda (12) até as 6h de terça-feira (13).

