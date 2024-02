A ação rápida dos socorristas do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) salvou duas vítimas de afogamento na praia de Caiobá, em Matinhos, no início da manhã deste domingo (11). O resgate foi gravado pelas equipes.

Bombeiros que participavam de uma corrida de rua foram alertados por banhistas que haviam duas pessoas se afogando, a cerca de 350 metros da areia, já depois da arrebentação. Eles imediatamente acionaram as equipes que faziam o monitoramento das praias para que socorressem as vítimas.

Em seguida, a operação foi realizada pelo helicóptero do BPMOA, com o auxílio de uma motoaquática do Corpo de Bombeiros, que resgataram as duas vítimas, que tiveram afogamento considerado leve.

As vítimas, um jovem de 20 anos e uma menina de 13, são irmãos, nascidos na Venezuela, foram rapidamente levados até à praia (ele pelo helicóptero, ela pela motoaquática) e liberados sem maiores ferimentos após o atendimento médico que constatou o bom estado de saúde.

Bombeiros já atenderam 133 afogamentos no litoral do Paraná

Desde o início das operações na temporada de verão, em 16 de dezembro, até a última sexta-feira (9), o Corpo de Bombeiros realizou 1.426 salvamentos, sendo 133 em situações de afogamentos. No mesmo período foram registradas nove mortes por afogamentos, sendo uma em piscina, uma em baía e sete no mar.

