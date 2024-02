Um acidente entre dois caminhões complicou o trânsito na BR-376, no km 642, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no final da manhã e início de tarde deste domingo (11). No acidente, uma carreta carregada com cimento tombou sobre a mureta de proteção, interditando a pista da esquerda nos dois sentidos da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Arteris Litoral Sul, não houve feridos no acidente, que ocorreu por volta das 10h30. Equipes da concessionária trabalham no local para liberar totalmente o tráfego e já conseguiram remover um dos caminhões envolvidos, além de desinterditar a pista esquerda em direção à Santa Catarina.

Apesar disso, não há ainda previsão para a remoção da carreta que permanece tombada no local e a liberação da pista esquerda sentido Curitiba, que permanece interditada.

O congestionamento no local chegou a sete quilômetros de extensão no sentido Santa Catarina, antes da liberação total do tráfego nesta direção. Na mais recente atualização, às 14 horas, a Arteris informou que já não há mais fila neste sentido da rodovia.

Já no sentido Curitiba a pista foi totalmente interditada para a retirada do caminhão acidentado, provocando um congestionamento de dois quilômetros de extensão.

